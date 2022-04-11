بعد المقلب.. رامز جلال: أحمد فتحي بقى شبه المحاربين

علق الفنان رامز جلال على حلقة اليوم من برنامجه “رامز موفي ستار” عن ضحية مقلبه اليوم الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “بعد الباروكا .. احمد فتحي بقى زعيم قبيلة الباكابوركيين بقى شبه المحاربين”.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

ضيوف برنامج رامز جلال

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.