عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدفع الإفطار في سوهاج يبث البهجة والسرور في نفوس المواطنين ..صور

مدفع رمضان بسوهاج
مدفع رمضان بسوهاج

شباب وأطفال وكبار سن تتسارع أقدامهم قبل الصغار، لتشاهد أعينهم ما اعتادت مشاهدته منذ نعومة أظافرهم، تتفاوت نظارتهم التي تلمؤها السعادة، وتُنير وجوههم الابتسامات السارة، وتتعالى أصواتهم بكلمة "صورني"، هكذا هو المشهد البهيج أعلى الكورنيش الغربي بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، فرحة بمدفع رمضان المتواجد بتلك المنطقة.

آباء يحملون أطفالهم بين أيديهم ويسرعون بهم قبيل آذان المغرب بعدة دقائق، إلى الكورنيش الغربي؛ لرؤية مدفع رمضان لحظة إطلاقه مع سماع جملة "مدفع رمضان اضرب"، مُعلنًا وقت الإفطار، تمتزج تلك الفرحة والبهجة، بخوف الطفولة من صوت قذيفة المدفع الشديد، لنرى الأطفال يضعون أيديهم على آذانهم بضحكة طفولية بريئة.

"أنا حبيت اعمل مع أولادي زي ما والدي رحمة الله عليه كان بيعمل معايا أنا واخواتي.. لازم كل سنة في رمضان نيجي هنا لحظة إطلاق المدفع ويقعد يضحك معانا وقتها ويقول يلا نروح بسرعة أنا عطشت خالص.. كان يخلينا نوزع التمور على المارة وقتها ويقولنا سقاكم الله واطعمكم"، بهذه الكلمات أعرب مصطفى حامد، أحد الآباء، عن سعادته الغامرة وهو يفعل مع أطفاله، ما اعتاد عليه من والده.

سب المواطنين واعتدى عليهم.. الحبس 3 أشهر عقوبة متسول سوهاج

نشرة المرأة|6 أمراض يمكن اكتشافها من خلال العيون وأخرى شائعة عند الأطفال ..أعراضها وكيفية الوقاية منها

ليقطع علينا حديثنا صوتًا رفيعًا تملؤه السعادة والسرور، قائلاً:"صورني جنب المدفع يا بابا بسرعة قبل ما يضرب جنب وداني يلا"، تلك الجملة التي تفوهت بها طفلته الصغيرة "شهد"، تُريد التقاط صورة بجوار مدفع الإفطار، أعلى الكورنيش الغربي بمحافظة سوهاج.

ليُحاور موقع صدى البلد، الأمين فرج رمضان، القائم على تشغيل مدفع الإفطار بمحافظة سوهاج، عن تاريخ هذا المدفع فيقول عدد من المعلومات المُدهشة، رادفًا:"المماليك هم أول من ابتكر مدفع الإفطار.. كان يتم استخدامه في عصر المماليك لعدم وصول التطور إلى اختراع مكبرات الصوت وقتها ولذلك قرروا استخدامه لإعلان وقت الإفطار وبث آذان المغرب من خلال إطلاق قذيفته.. قذيفة هذا المدفع الحالي من النوع دانة ويتم اطلاقها لحظة آذان المغرب يوميًا في رمضان".

بث مباشر.. صلاة التراويح من الحرمين الشريفين في عاشر أيام رمضان

وأكد الأمين فرج، أن مدفع الإفطار ما هو إلا صدفة وصارت عرفًا بيننا، ويٌكمل حديثه:"كانت القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان. عند غروب أول يوم من رمضان عام 865هـ ، حيث أراد خشقدم، السلطان المملوكي، أن يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه، وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط".

"ظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم تشكر السلطان على هذه البدعة الحسنة التي استحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانًا بالإفطار".

٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٩١٦ - Copy - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٩١٦ - Copy - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٥٠٨ - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٥٠٨ - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٨٣٠٠٩ - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٨٣٠٠٩ - Copy
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٩٤١
٢٠٢٢٠٤٠٤_١٧٣٩٤١
سوهاج أطفال مدفع الافطار مدفع رمضان المماليك الكورنيش الغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

حسام البدري: مجاهد تحدث عني بطريقة غير لائقة مع لاعبي منتخب مصر

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

بالقانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تهريب السجائر دون دفع الرسوم الجمركية

موضوعات متعلقة

لإثارته الذعر.. حبس متسول أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج

خلال 3 أيام.. تحرير 166 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

القبض على متسول لإثارته الذعر بين المواطنين في سوهاج

توزيع 60 جهازا منزليا على 15 فتاة مقبلة على الزواج في سوهاج

محافظ سوهاج يشارك في حفل إفطار جماعي لـ 300 من ذوي الهمم

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة سوهاج الرسمية لغات

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى حميات سوهاج

في عيدها القومي.. تعرف على تاريخ محافظة سوهاج العريق

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: إحباط محاولة هروب 100 جندي أوكراني من ماريوبول

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. أدعية مأثورة عن النبي تريح قلبك وتشرح صدرك

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

الاختيار 3 الحلقة العاشرة| عندما حاصر "حازمون" مدينة الإنتاج الإعلامي.. ماذا فعل السيسي ؟

الرئيس الأوكراني: أراضينا أصبحت من أكثر المناطق تلوثًا بالألغام

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إفشاء سرية بيانات مستخدمي شبكات الاتصال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ