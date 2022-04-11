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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة|6 أمراض يمكن اكتشافها من خلال العيون وأخرى شائعة عند الأطفال ..أعراضها وكيفية الوقاية منها

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

6 أمراض يمكن اكتشافها من خلال العيون

تكن العيون فى بعض الأحيان أحد الأشياء التى تكشف الإصابة بالأمراض فى أجهزة الجسم المختلفة حيث تظهر عليها الكثير من العلامات التى تكشف عن وجود خلل فى الجسم.
ووفقا لما جاء فى موقع “timesofindia” نعرض لكم أهم 6 أمراض صحية يمكن اكتشافها من العيون.

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يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 11-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندى 

أمراض شائعة عند الأطفال وأعراضها وكيفية الوقاية منها

نظرًا لأن أجسام الأطفال تبني مناعة ضد العدوي، فإنهم عرضة للإصابة بالأمراض خلال سنواتهم القليلة الأولى، على الرغم من صعوبة منع طفلك من الإصابة بالمرض إليك أكثر الأمراض شيوعا وفقا لموقع هيلث:

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