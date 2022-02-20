عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحميك من مرض خطير.. فوائد غير متوقعة لأوراق الجوافة

أوراق الجوافة
أوراق الجوافة

تحتوي الجوافة على نسبة عالية جدًا من فيتامين ج والحديد عند مقارنتها بالفواكه الأخرى، ومع ذلك ، فقد ثبت أن الجوافة تمنعك من الإصابة بنزلات البرد أو أي عدوى فيروسية، يعتبر عصير الجوافة النيئة مفيدًا جدًا في علاج السعال والبرد، كما يتخلص من المخاط ويطهر المجرى التنفسي والحلق والرئتين.

ويميل الكثير من الأشخاص على استخدام الطب البديل لمشاكل بسيطة مثل الحمى والبرد والسعال وما إلى ذلك ،وتعد أوراق الجوافة صحية جدًا أيضًا لعلاج العديد من الأمراض .

 

txt

لتقوية المناعة.. نوع من الخضار يحتوي على 3 أضعاف فيتامين سي المتواجد في البرتقال

txt

طريقة تحضير كيك البرتقال بخطوات سهلة

 

فيما يلي بعض فوائد أوراق الجوافة التي تحتاج إلى معرفتها

تساعد في وقف الإسهال.
تقلل من مستويات الكوليسترول.
تساعد في إنقاص الوزن.
تساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.
تعمل على محاربة السرطان.
تساهم في الرؤية الجيدة.
تستخدم لعلاج حب الشباب.
تساعد في تحسين ملمس بشرتك.

يحدث تساقط الشعر نتيجة لفروة الرأس غير الصحية، يمكن أن تساعد أوراق الجوافة في وقف تساقط الشعر وتقوية فروة رأسك بسبب خصائصها المضادة للالتهابات والميكروبات ومضادة للأكسدة، كما يتم استخدامه في المشاكل المتعلقة بـفروة الرأس والقشرة.

 

الجوافة أوراق الجوافة فوائد أوراق الجوافة السرطان حب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

التعليم تحظر استخدام الكتب الخارجية في المدارس خلال الترم الثاني

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

الحرب العالمية الثالثة ليست خيالا.. إطلاق بوتين صواريخه المرعبة رسالته الخاصة للعالم

جونسون: روسيا تخطط لأكبر حرب وأكثرها دموية منذ عام 1945

بعد مصرع 4 أشخاص.. كاميرات المراقبة تكشف ملابسات حادث تصادم بطريق النصر

مواصفات وأسعار بروتون ساجا في مصر .. تعرف عليها

نوّة الشمس الصغرى السبب .. استمرار تساقط الأمطار 3 أيام متواصلة|فيديوجراف

التعليم : نسب الحضور في المدارس عالية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضا عبد العال وطاهر أبو زيد.. لماذا استبعد الجنرال الجوهري الثنائي من حساباته وكيف تحدثوا عنه؟

غموض وتشويق.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل سوشيال

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

فيديو

يا الدفع يا الحبس.. توفيق عكاشة يفسر سبب عرض مقتنيات منزله للبيع

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ