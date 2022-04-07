عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. رجيم لإنقاص الوزن في رمضان .. فوائد الكاكا الصحية.. مخاطر إعادة استخدام زيت الطهي بعد التدوير

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

أغربها إنقاص الوزن ..7 فوائد صحية لفاكهة الكاكا

فوائد صحية عديدة لفاكهة الكاكا لصحتك فهي يعمل على تطهير القولون ولها خصائص مضادة للجراثيم ، وللنزيف كما تساعد في إنقاص الوزن ، وتنظيم القلب ، وخفض ضغط الدم إليك أبرز فوائدها الصحية وفقا لموقع هيلث

لمن هم فوق الـ100 كيلو.. رجيم صحي لإنقاص الوزن في شهر رمضان

هل تبحثين عن  رجيم صحي لانقاص الوزن في شهر رمضان يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالي فهو يعمل على  التخلص من الوزن الزائد لمن هم فوق المائة كيلو إليك خطته لمدة أسبوعين يقدمها موقع برايت سايد وهو رجيم مثالى لكبح شهيتك عن الحلويات

مخاطر إعادة تدوير أو استخدام زيت الطهي مرة أخرى

هناك مخاطر صحية عديدة لإعادة تدوير أو استخدام زيت  الطهى مرة أخرى، فيمكن أن تكون إعادة تسخين زيت الطهي أو إعادة استخدامه سبب زيادة الحموضة أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. 

يحميك من سرطان الثدى.. تعرف على فوائد عصير المانجو

يمكنك إدخال المانجو في نظام الطفل الغذائي بعد بلوغه ستة أشهر فهو من الفواكه التي تعززالهضم وتقوي جهاز المناعة عند الأطفال فهي غنية بالعناصر الغذائية.

بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني بدون خبز وبخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.

 

موقع صدى البلد مجالي الصحة والمرأة انقاص الوزن فاكهة الكاكا رجيم صحي شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

وفاة آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس في المركز الأولمبي

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

لمن هم فوق الـ100 كيلو.. رجيم صحي لإنقاص الوزن في شهر رمضان

رجيم تخسيس البطن خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|3 شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية.. وحل أزمة المعاش المبكر فى تعديلات قانون التأمينات الجديد

أبرزها نيسان آريا و مرسيدس EQS.. شركات تشارك في معرض نيويورك للسيارات

رجل يسرق 90 جرعة من لقاح كورونا لهذا السبب .. تفاصيل

رئيس الوزراء اليمني : نشكر السعودية ودول الخليج لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني

فيروس خبيث يسرق بيانات 60 مليون مستخدم سرا.. جوجل تحظر تطبيقات من "Google Play”

هجمات عدائية.. ثعلب يثير الذعر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ