نشرة المرأة .. رجيم لإنقاص الوزن في رمضان .. فوائد الكاكا الصحية.. مخاطر إعادة استخدام زيت الطهي بعد التدوير

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

فوائد صحية عديدة لفاكهة الكاكا لصحتك فهي يعمل على تطهير القولون ولها خصائص مضادة للجراثيم ، وللنزيف كما تساعد في إنقاص الوزن ، وتنظيم القلب ، وخفض ضغط الدم إليك أبرز فوائدها الصحية وفقا لموقع هيلث

هل تبحثين عن رجيم صحي لانقاص الوزن في شهر رمضان يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالي فهو يعمل على التخلص من الوزن الزائد لمن هم فوق المائة كيلو إليك خطته لمدة أسبوعين يقدمها موقع برايت سايد وهو رجيم مثالى لكبح شهيتك عن الحلويات

هناك مخاطر صحية عديدة لإعادة تدوير أو استخدام زيت الطهى مرة أخرى، فيمكن أن تكون إعادة تسخين زيت الطهي أو إعادة استخدامه سبب زيادة الحموضة أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

يحميك من سرطان الثدى.. تعرف على فوائد عصير المانجو

يمكنك إدخال المانجو في نظام الطفل الغذائي بعد بلوغه ستة أشهر فهو من الفواكه التي تعززالهضم وتقوي جهاز المناعة عند الأطفال فهي غنية بالعناصر الغذائية.

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني بدون خبز وبخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.