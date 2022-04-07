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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمن هم فوق الـ100 كيلو.. رجيم صحي لإنقاص الوزن في شهر رمضان

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن  رجيم صحي لانقاص الوزن في شهر رمضان يمكنك الاعتماد على النظام الغذائى التالي فهو يعمل على  التخلص من الوزن الزائد لمن هم فوق المائة كيلو إليك خطته لمدة أسبوعين يقدمها موقع برايت سايد وهو رجيم مثالى لكبح شهيتك عن الحلويات
 

الأسبوع الأول 

الإفطار :

كوب ماء + تمرة

بعد الصلاة:
3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت..

أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة..

أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.
أو  كوب عصير بدون سكر -أو شوربة مع نزع الدسم -أو 5 حبات من البلح مع كوب من اللبن خالى الدسم
 

بين الإفطار والسحور:

ثمرتان كيوى أو 3 شرائح من البطيخ أو تفاحتين
ثمرتان فاكهة
 

السحور:

كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل

بعيدا عن نظم الرجيم القاسية في أسبوعين تخلصى من الوزن الزائد
 

الأسبوع الثاني :


وجبة الافطار..


طبق صغير شوربة قليلة الدسم +ثلاث ملاعق أرز + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضروات كبير

أو قطعتين من السمك المشوى أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

بين الإفطار والسحور

سلطة فواكه

السحور

 

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل 

 

رجيم صحي النظام الغذائي الوزن الأسبوع الأول السحور وجبة الافطار health

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