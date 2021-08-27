هناك أكثر من مستحضر من الطبيعة يقضى على دهون الأواني الصعبة.. فمن منا لا يملك في منزل أحد الأواني التي تعرضت للحرق أثناء الطهي بها، مما جعلها تستغني عنها تماما، وذلك بعد اللجوء إلى العديد من المحاولات الفاشلة للتخلص من اثار الحروق التي أصابته.

مستحضر من الطبيعة يقضي علي دهون الأواني .. تعرفي عليه





وإن كنتي من تعرضوا لهذا الموقف فهناك مستحضر من الطبيعة يقضى على دهون الأواني و التي تعرضت للحرق الشديد، فقد حان الوقت الآن لكي تعالجي هذه المشكلة نهائيا، وتشعر بالرضا عن الأواني التي تستخدميها، دون الحاجة إلى التنظيف الشاق واستخدام المواد الكيميائية، أو الإستغناء عن الأواني المحروقة وإلقائها في سلة المهملات.





ومن المعروف أن استخدام الخل وبيكربونات الصوديوم سوف يساعدك على التخلص من آثار الدهون على الأوانى، وبقايا الطعام العنيدة التي يصعب إزالتها بالماء والصابون العادي، وفيما يلي وصفة تستخدم في تنظيف الأواني المحروقة في دقائق بدون عناء، باستخدام الخل وبيكربونات الصوديوم، وفقا لما نشر في موقع boldsky.

حيلة بسيطة التخلص من دهون الأواني



مقادير وصفة للقضاء على دهون الأواني :

كمية كافية من بيكربونات الصوديوم

1 كوب خل أبيض

إسفنجة مسح الصحون



طريقة للقضاء على دهون الأواني :

1- قومِ بتوزيع كمية من بيكربونات الصوديوم داخل الإناء/الوعاء أو خارجها حسب وجود مكان الحرق.

2- أضف كوب من الخل واتركيه لدقائق ثم استخدمي الإسفنجة في فرك الإناء بلطف وستلاحظين اختفاء بقع الحرق سريعًا.

٣- انته بشطفها بالماء والصابون وبهذا تكونين قد انتهيت من تنظيف الأواني المحروقة في منزلك.