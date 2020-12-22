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مرأة

بمكونين من منزلك.. طريقة فعالة لتنظيف الأواني المحروقة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:36 م
طريقة فعالة لتنظيف
طريقة فعالة لتنظيف الأواني المحروقة
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آية التيجي
من منا لا يملك في منزل احد الاواني التي تعرضت للحرق أثناء الطبخ بها، مما جعلها تستغني عنها تماما، وذلك عد اللجوء إلى العديد من المحاولات الفاشلة للتخلص من اثار الحروق التي أصابتها.
 
وإن كنتي من تعرضوا لهذا الموقف ، وتملكين في منزلك الاواني التي تعرضت للحرق الشديد، فقد حان الوقت الآن لكي تعالجي هذه المشكلة نهائيا، وتشعري بالرضا عن الأواني التي تستخدميها، دون الحاجة إلى التنضيف الشاق واستهخدام المواد الكميائية، او الإستغناء عن الأواني المحروقة وإلقائها في سلة المهملات.



وفي السطور التالية وفقا لما نشر في موقع "بولد سكاي" الهندي، فسوف نقوم بوصف طريقة فعالة لـ تنظيف الأواني المحروقة في دقائق بدون عناء، وبإستخدام مكونات بسيطة في منزلك.


طريقة تنظيف الأواني المحروقة في المنزل


- كمية كافية من بيكربونات الصوديوم

- 1 كوب خل أبيض 

- إسفنجة مسح الصحون


طريقة تنظيف الأواني المحروقة:


1- قومِ بتوزيع كمية من بيكربونات الصوديوم داخل الإناء/الوعاء أو خارجها حسب وجود مكان الحرق.

2- اضيفِ كوب من الخل واتركيه لدقائق ثم استخدمي الإسفنجة في فرك الإناء بلطف وستلاحظين اختفاء بقع الحرق سريعًا.

٣- انتهِ بشطفها بالماء والصابون وبهذا تكونين قد انتهيت من تنظيف الأواني المحروقة في منزلك.


واضاف الموقع ان استخدام الخل وبيكربونات الصوديوم سوف يساعدك على التخلص من آثار الدهون على الاواني، وبقايا الطعام العنيدة التي يصعب إزالتها بالماء والصابون العادي.
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