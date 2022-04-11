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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات البحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أجرى الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، يرافقه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية لمستشفيات محافظة البحر الأحمر. 

شملت الجولة، المرور على مستشفى الغردقة العام، ومستشفى سفاجا المركزي، ومستشفى القصير النموذجي، ثم توجه إلى مستشفى حميات الغردقة، لمتابعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تجري حاليا بالمستشفى. 

كما تفقد رئيس قطاع الطب العلاجي، الأرض التي سيقام عليها مستشفى الغردقة الدولي، وتم عرض مخططات المستشفى، والإمكانيات التي ستحتويها والخدمات الطبية التي ستقدمها.

وأكد الفيل تقديم كافة سبل الدعم لصحة البحر الأحمر، لضمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بأعلى جودة ممكنة. كما أكد سرعة الانتهاء من تشغيل جهاز القسطرة بمستشفى الغردقة العام.

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