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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره والتحذير منه .. ماسك الفوار آخر تقاليع السوشيال ميديا

صدى البلد

انتشرت صور  وفيديو على السوشيال مؤخرا، من مركز تجميل يستخدم الفوار لعمل ماسك للبشرة للأشخاص، مما أثار الجدل بين الرواد.

وظهر شخص في الفيديو يستلقي على الكرسي، رافعا رأسه لأعلى، والشخص الآخر يضع له فوار على البشرة، وقام برش الماء عليه، ثم دعك بحركات دائرية على البشرة.

وقال الشخص المستلقي على الكرسي، أنه يشعر بالحرقان على البشرة.

وحذر عدد من الأطباء من هذا الماسك لإحتوائه على الأكسجين مما يضر بالبشرة بشكل كبير.

اضرار الأكسجين للبشرة

1- احمرار الجلد المؤقت
إذا كانت بشرتك حساسة ، فقد يتسبب المصل والأكسجين في احمرار بشرتك ، والتي يجب أن تتلاشى في غضون ساعات قليلة من الإجراء.

2- انتفاخ في الوجه
يمكن أن تتسبب علاجات الوجه بالأكسجين في حدوث التهاب بسبب ضربات الأكسجين الشديدة على الوجه. يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور الجلد منتفخًا أو منتفخًا .

3- رد فعل تحسسي
إذا كنت تعلم أنك تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات العناية بالبشرة ، فتأكد من إخبار خبير التجميل. توقف عن استخدام أي منتجات تسبب الحكة أو التورم أو الألم أو الاحمرار لفترة طويلة.
 

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