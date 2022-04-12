جمال العدل: قرار توفيق عبدالحميد نتيجة ظروف صحية.. وريهام حجاج معملتش حاجة

علق المُنتج جمال العدل على قرار الفنان الكبير توفيق عبد الحميد بالاعتزال وذلك حسبما أعلنه على صفحته على فيسبوك حيث أكد أنه سينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني الحالي يوتيرن الذي يتعاون فيه مع العدل جروب ويعتزل التمثيل نهائيًا.

وأكد جمال العدل في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار على برنامج "ملعب الدراما" المُذاع عبر راديو on sport fm، أن قرار توفيق عبد الحميد جاء نتيجة ظروف صحية، لأن التصوير خاصة في الأعمال الرمضانية مُرهق جدًا، وحتى الأصحاء يُجهدوا في أيام التصوير الأخيرة.

وحول ما تردد بأن قرار توفيق عبد الحميد جاء نتيجة خلاف مع ريهام حجاج بطلة العمل، قال العدل: "والله العظيم بحق الأيام المُفترجة الست دي ما عملت أي شئ، ريهام السنة دي مركزة جدًا، وطريقة السوشيال ميديا بقت عجيبة جدًا، ريهام ممثلة شاطرة جدًا".

واختتم حديثه عن توفيق عبد الحميد مؤكدًا أن توفيق صديق قديم من فترة الدراسة، ويرى أنه سيعود في هذا القرار وما كتبه مُجرد قرار في وقت هو يشعر فيه بإجهاد شديد صحيًا ليس أكثر.