عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال العدل: قرار توفيق عبدالحميد نتيجة ظروف صحية.. وريهام حجاج معملتش حاجة

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد

علق المُنتج جمال العدل على قرار الفنان الكبير توفيق عبد الحميد بالاعتزال وذلك حسبما أعلنه على صفحته على فيسبوك حيث أكد أنه سينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني الحالي يوتيرن الذي يتعاون فيه مع العدل جروب ويعتزل التمثيل نهائيًا.

وأكد جمال العدل في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار على برنامج "ملعب الدراما" المُذاع عبر راديو on sport fm، أن قرار توفيق عبد الحميد جاء نتيجة ظروف صحية، لأن التصوير خاصة في الأعمال الرمضانية مُرهق جدًا، وحتى الأصحاء يُجهدوا في أيام التصوير الأخيرة.

وحول ما تردد بأن قرار توفيق عبد الحميد جاء نتيجة خلاف مع ريهام حجاج بطلة العمل، قال العدل: "والله العظيم بحق الأيام المُفترجة الست دي ما عملت أي شئ، ريهام السنة دي مركزة جدًا، وطريقة السوشيال ميديا بقت عجيبة جدًا، ريهام ممثلة شاطرة جدًا".

واختتم حديثه عن توفيق عبد الحميد مؤكدًا أن توفيق صديق قديم من فترة الدراسة، ويرى أنه سيعود في هذا القرار وما كتبه مُجرد قرار في وقت هو يشعر فيه بإجهاد شديد صحيًا ليس أكثر.

جمال العدل حقيقة اعتزال توفيق عبد الحميد اعتزال توفيق عبد الحميد ريهام حجاج خلاف مع ريهام حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

موضوعات متعلقة

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي: إعلاميين بلدنا مينفعش يتهددوا أو يتروعوا

الاختيار 3 الحلقة 10.. خيرت الشاطر يهدد بدخول عناصر من القاعدة إلى مصر.. والرئيس السيسي يأمر مرسي بفك حصار مدينة الإنتاج

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

الاختيار 3 الحلقة 10.. المخابرات العامة تحبط عمليات إرهابية قبل تنفيذها

الاختيار 3 الحلقة 10.. "حركة حازمون" تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي

الاختيار 3 الحلقة 10.. تفاصيل إنشاء خلية جند الإسلام لارتكاب عمليات إرهابية في مصر

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي يطالب مرسي بـ فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

سوتس بالعربي الحلقة 10.. سلمى أبو ضيف تزور شهادة جامعية لأحمد داود

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن التحقق من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا

نزع الأراضي الأثرية المملوكة للأفراد بشكل مؤقت .. القانون يوضح

تعليقا على انتخاب رئيس وزراء جديد..البيت الأبيض: شراكتنا مع باكستان طويلة الأمد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها.. المفتي يوضح الضوابط الشرعية

محمد شبانة: جمال علام يفضل تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

حسام حسن عن تدريبه منتخب مصر: لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ