الصحف الإماراتية.. دولة عربية تعلن غرة شوال فلكيا.. تطورات جديدة في أوكرانيا.. الكشف عن سلالات كورونا المستجدة

الصحف الإماراتية:

الإمارات تعلن غرة شهر شوال فلكيا

كورونا يضرب الصين

الصحة العالمية تكشف معلومات مهمة حول سلالات كورونا الجديدة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إنه من المتوقع أن تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الإثنين الموافق 2 مايو المقبل فلكيا، حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد 1 مايو الساعة 12:28 بعد منتصف الليل، متزامنا مع كسوف جزئي للشمس تشهده أقصي أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي.

ولفت الجروان إلى أنه مع مغيب شمس نفس اليوم يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة ويغرب بعد غروب شمس نفس اليوم بقرابة 37 دقيقة وبالتالي فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية والتي نتوقع توافقا تاما بينها على غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر المبارك.

ومن لبنان، قال مسؤولون لرويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن شخصا على الأقل قتل وأصيب سبعة في انفجار بمركز للكشافة تابع لحركة أمل قرب صيدا بجنوب لبنان.

وأضافت المصادر أن الانفجار دمر المبنى، فيما يعكف أفراد من الجيش على البحث وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا آخرين. كما دمر الانفجار مبنى البلدية القريب.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا، وذلك من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كان انفجار كبير قد وقع في العاشر من ديسمبر بمخيم للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة نحو 12 شخصا، بحسب مسعفين في موقع الانفجار ومصدر فلسطيني داخل المخيم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار بدأ من مستودع أسلحة تابع لحركة حماس بمخيم برج الشمالي، وإن قاضيا أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق.

وإلى الأردن، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لمراقبة السوق، ومنع المغالاة على قوت المواطنين، وذلك من خلال التأكيد على التزام الجميع بالسقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لعدد من السلع الأساسية.

وقال رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس النواب: «هناك عيون حمراء، وبسلطة القانون، إزاء كل من يغالي على قوت المواطنين»، ولفت إلى أن هناك توجيهات مباشرة للحكام الإداريين في المحافظات، للتصدي لأي جهة ترفع الأسعار، وتغالي على قوت المواطنين، مؤكداً في هذا الصدد، أن بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى حول أي مظاهر لارتفاع الأسعار، إلى وزارة الصناعة والتجارة «ونحن سنسلط بدورنا سيف القانون مباشرة، من خلال وسائلنا القانونية المتاحة لنا.

ودوليا، فرضت اليابان مزيدا من العقوبات على روسيا وجمدت أصول 398 فردا روسيا اليوم الثلاثاء.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة وتشمل فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن يوم الجمعة أن اليابان تعتزم خفض وارداتها من الفحم الروسي بهدف وقفها بالكامل في نهاية المطاف وفرض مزيد من العقوبات.

فيما تشهد مدينة شنجهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين.

وذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنجهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء، حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.

وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج؛ وجهت وزارة العدل الجزائرية يوم أمس الأول الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائباً وسيناتوراً من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.

وأشارت صحيفة «الشروق» الجزئرية إلى أن أغلب «المتهمين» هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.

وذكرت الصحيفة أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخباً ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.

ودوليا، سيطرت القوات الموالية لروسيا في جنوب شرقي أوكرانيا أمسمجزرة كاتين على ميناء ماريوبول،فيما قالت القوت الأوكرانية في المدينة أنها تقاتل في اللحظات الأخيرة في انتظار الموت وإما الأسر،فيما استولت القوات الروسية على أقوى تحصينات القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، ودمرت معدات ل «إس-300» سلمتها أوروبا لكييف،في وقت أسفرت العمليات العسكرية عن إسقاط طائرتين ومروحية، واستهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.

فيما قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 28,368 إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، مقارنة مع 53253 في اليوم السابق، بينما زاد عدد الوفيات إلى 115 من 90.

ومنذ ظهور المرض في فبراير 2020 سجلت إيطاليا 160863 وفاة مرتبطة بكورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

ومن صحيفة الاتحاد، تتبع منظمة الصحة العالمية عشرات الإصابات بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا وذلك لتقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.

وقالت المنظمة الاثنين أنها أضافت السلالتين (بي.إيه4) و(بي.إيه5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.إيه1) إلى قائمتها للمراقبة. وهي تقتفي بالفعل أثر السلالتين (بي.إيه1) و(بي.إيه2)المنتشرتين عالميا الآن، وكذلك (بي.إيه1.1) و(بي.إيه3).

وأوضحت المنظمة أنها بدأت اقتفاء أثرهما بسبب "الطفرات الإضافية التي يلزم دراستها بشكل أكبر لفهم تأثيراتهما على إمكان التغلب على المناعة".