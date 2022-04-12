خلال 24 ساعة.. مقتل 14 شخصا في سوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث رصد تفاصيل الضحايا وفق توثيقات

وقال المرصد في بيان له إن سائق صهريج قُتل بالرصاص على يد عصابة سلب، على طريق قرية الصغير ضمن مناطق “قسد” في ريف الحسكة الجنوبي.

كما أشار المرصد أيضا الي مقتل مواطنين خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة الفردية بين أبناء عمومة من عشيرة “الشعيطات” في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

فيما قتل مواطن من المكون “الأرمني” في مدينة القامشلي وذلك بحسب المرصد.

كما توفي رجل وابنه، جراء انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة داريا بريف دمشق.

وتوفي مواطن آخر من بلدة سحم الجولان، متأثرا بإصابته برصاص مجهولين، في بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي.

وقتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار لغم أرضي استهدف سيارة تقلهم أثناء مرورها في بلدة الهيشة شمال مدينة الرقة.

كما قتل عنصر في قوات الجيش السوري قنصا على يد عناصر الجماعات الإرهابية في محور البريج جنوبي إدلب.

وأوضخ المرصد أيضا أن 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية في هجوم لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابية على موقع عسكرية قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.