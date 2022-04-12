العثور على جثة شاب فى ترعة بالدقهلية

عثر أهالي قرية تابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثة شاب غارق داخل مياه ترعة البوهية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة النجده بعثور أهالي قرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السنبلاوين على جثة تطوف على المياه وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمياه ترعة البوهية باتجاه محطة المياه .



وتبين من التحريات أن الجثة لشاب يدعى ز م ا ١٩ عاما.



فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الحادث خاصه ان هناك اثار كدمات على الجثة.



وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.