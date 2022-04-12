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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرى: مصر ستصبح أكثر دولة في إعادة استخدام المياه بعد استكمال محطة الحمام

صدى البلد

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لاستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها تحت إشراف القطاع حالياً.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٢٦% من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤%  ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية من خلال إعادة إستخدام المياه المعالجة ، وأنه باستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.

وأضاف  أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الإستخدام ، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه ، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.

كما تم إستعراض موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والتي يتم تنفيذها تحت إشراف القطاع ، حيث يجرى تنفيذ عدد (٦٨) عمل بسعة تخزينية تزيد عن ٥٣ مليون متر مكعب ، وبتكلفة تصل إلى ٨٢١ مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ ٦٢%  ، عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وجسور حماية وحواجز توجيه في محافظات (القاهرة والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج).

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تأهيل الترع التي يُشرف القطاع على تنفيذها في إطار المشروع القومى لتأهيل الترع .. حيث تم نهو ترع بأطوال تصل إلى ١٣٣٠ كيلومتر ، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال ٢٩٣٠ كيلومتر ، ويجرى طرح أعمال تأهيل ترع بأطوال ٥٢٦ كيلومتر.

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الري محمد عبد العاطي معالجة المياه مياه الصرف محطة الحمام بحر البقر السيول

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