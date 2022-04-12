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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات بمنافذ الزراعة|فيديو

خضروات
خضروات

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا توفر الخضروات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، ولكن الطماطم تم طرحها اليوم بأسعار أقل من السوق بنسبة أكثر من 50 % .

 

أسعار الخضروات 

وكشف "صالح" خلال تصريحات ل "صدى البلد" عن أسعار الخضروات بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتى يتم عرضها بمحافظة الزراعة أمام المواطنين ذلك غير المنافذ المتحركة التى تجوب المحافظات ، حيث تصل سعر كيلو الطماطم بجميع أنواعها حتى "الشيري" أغلى الأنواع ب 10 جنيهات .

 

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الطماطم بـ11 جنيها..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-4-2022

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الكيلو بـ 10 جنيهات ..الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع الطماطم بالمحافظات

وتابع قائلا :" الكوسة ب8 جنيهات، والفلفل الرومي ب 8 جنيهات ، والجزر ب 5 جنيهات، والخيار 10 جنيهات ، البصل ب 3.5 جنيه ، والبطاطس ب 5 جنيهات ، فلفل ألوان ب 15 جنيها ، والفاصوليا ب 10 جنيهات .

وأوضح "مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي " أنه تم إطلاق اليوم عدد 26 سيارة لتجوب المحافظات لتوفير جميع أنواع الخضروات بأسعار تنافسية ، ذلك غير المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلي 171 منفذا .

 

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والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أمس أنه سيتم طرح طماطم بأسعار منخفضة ، ليصل سعر الكيلو إلي 10 جنيهات ، وكذلك ستطرح الوزارة فى منافذها خضروات أخرى بأسعار مناسبة أيضا .

 

https://fb.watch/cl0cyNbMkt/

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