كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات بمنافذ الزراعة|فيديو

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا توفر الخضروات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، ولكن الطماطم تم طرحها اليوم بأسعار أقل من السوق بنسبة أكثر من 50 % .

أسعار الخضروات

وكشف "صالح" خلال تصريحات ل "صدى البلد" عن أسعار الخضروات بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتى يتم عرضها بمحافظة الزراعة أمام المواطنين ذلك غير المنافذ المتحركة التى تجوب المحافظات ، حيث تصل سعر كيلو الطماطم بجميع أنواعها حتى "الشيري" أغلى الأنواع ب 10 جنيهات .

وتابع قائلا :" الكوسة ب8 جنيهات، والفلفل الرومي ب 8 جنيهات ، والجزر ب 5 جنيهات، والخيار 10 جنيهات ، البصل ب 3.5 جنيه ، والبطاطس ب 5 جنيهات ، فلفل ألوان ب 15 جنيها ، والفاصوليا ب 10 جنيهات .

وأوضح "مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي " أنه تم إطلاق اليوم عدد 26 سيارة لتجوب المحافظات لتوفير جميع أنواع الخضروات بأسعار تنافسية ، ذلك غير المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلي 171 منفذا .

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والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أمس أنه سيتم طرح طماطم بأسعار منخفضة ، ليصل سعر الكيلو إلي 10 جنيهات ، وكذلك ستطرح الوزارة فى منافذها خضروات أخرى بأسعار مناسبة أيضا .

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