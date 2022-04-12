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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 ألقاب و61 هدفا.. مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاده الـ 34

صدى البلد

يحتفل اليوم الثلاثاء مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 34 حيث أنه من مواليد محافظة سوهاج.

مؤمن زكريا عباس لاعب النادي الأهلي من مواليد 12 أبريل 1988 في سوهاج ويعد واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وشارك مؤمن زكريا مع فرق الناشئين المختلفة حتى رحل إلي الإنتاج الحربي بداية موسم 2009_2010 لمدة موسمين ومنه إلي المصري ثم إلى إنبي موسم 2012_2013.

ثم رحل مؤمن زكريا إلى نادى الزمالك علي سبيل الإعارة ثم في يناير عام 2015 كانت العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

بدأ مؤمن زكريا مسيرة جديدة من المجد والعطاء بعد عودته إلي بيته وخلال مشواره مع الأهلي خاض 150 مباراة أحرز خلالها 42 هدفا وصنع 19 هدفا بإجمالي 61 هدفا ساهم فيها مؤمن زكريا وشارك في تحقيق 7 ألقاب خلال مشواره مع الأهلي.

مؤمن زكريا يعتبر واحد من هدافي الأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك حيث أحرز 5 أهداف.

الزمالك الأهلى الانتاج الحربى محافظة سوهاج مؤمن زكريا

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