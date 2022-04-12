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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق شهي لا يقاوم.. طريقة عمل الزلابية والسعرات الحرارية للحلويات

الزلابية
الزلابية

قدمت الشيف خلود مراد طريقة عمل الزلابيه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ. 
 

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طريقة عمل الزلابية المقرمشة بأقل المكونات

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طريقة تحضير الزلابية بالشوكولاتة


 

المكونات 

2كوب دقيق
كوب وربع(حسب حاجه الدقيق حطيها حبة حبة) 
ماء دافئ
2معلقة نشا
معلقة خميرة
2معلقة زيت
2معلقة سكر
رشة ملح
زيت للقلي
شربات ثقيل او سكر بودرة

الطريقة
 

في بولة يوضع الدقيق والسكر والخميرة والملح والنشا والسكر وتقلب وتعجن حتي تتماسك العجينة وتكون ثقيله عن خليط الكيك شويه وتترك حتى تخمر ثم تكور بالمعلقه الصغيره تغمس كل شويه في الزيت وأول ما يصبح لونها ذهبي فاتح ثم ترفع من الزيت وبعد نفاذ الكميه ترد للزيت مره أخري مع التقليب المستمر حتى يصبح لونها جميل ثم ترفع من الزيت وتقلب في شربات أو يوضع عليها صوص الشيكولاته اوسكر حسب الرغبه.

السعرات الحرارية للحلويات

الحلويات  من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا لمذاقهما الشهي واللذيذ.
 

ورغم  أن الحلويات والمكسرات يتمتعان بمذاق شهي و لذيذ إلا أن الإكثار من تناولهما قد يهدد صحتك و يعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي تكون في غني عنها  بالأخص حلويات رمضان التي يؤدي الإكثار من تناولها إلي السمنة وارتفاع الكوليسترول.
 

وكشفت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن السعرات الحرارية لـ الحلويات والمكسرات لكل 100 جم.

-تين: 288 سعرا حراريا.
- مشمش: 169 سعرا حراريا.
- حبة قراصيا: 20 سعرا حراريا.
- حبة من التمر: 26 سعرا حراريا.
- كنافة بالقشطة: 345 سعرا حراريا.
- كنافة بالجبنة: 360 سعرا حراريا.
- قطائف بالقشطة مقلية: 545 سعرا حراريا.
- قطايف بالجوز مقلية: 340 سعرا حراريا.
- قطائف عصافيري: 200 سعر حراري.
- عثمانلية: 370 سعرا حراريا.
- بقلاوة بالفستق: 540 سعرا حراريا.
- بسبوسة أو هريسة باللوز: 530 سعرا حراريا.
- بسبوسة أو هريسة بالفستق: 520 سعرا حراريا.
- زلابية أو لقمة القاضي: 390 سعرا حراريا، لذاك انتبة لما تتناولة جيدا. 

التواصل الاجتماعي كنافة رمضان السعرات الحرارية السكر طريقة تحضير الزلابيه health

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