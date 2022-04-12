مذاق شهي لا يقاوم.. طريقة عمل الزلابية والسعرات الحرارية للحلويات

قدمت الشيف خلود مراد طريقة عمل الزلابيه بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.







المكونات

2كوب دقيق

كوب وربع(حسب حاجه الدقيق حطيها حبة حبة)

ماء دافئ

2معلقة نشا

معلقة خميرة

2معلقة زيت

2معلقة سكر

رشة ملح

زيت للقلي

شربات ثقيل او سكر بودرة

الطريقة



في بولة يوضع الدقيق والسكر والخميرة والملح والنشا والسكر وتقلب وتعجن حتي تتماسك العجينة وتكون ثقيله عن خليط الكيك شويه وتترك حتى تخمر ثم تكور بالمعلقه الصغيره تغمس كل شويه في الزيت وأول ما يصبح لونها ذهبي فاتح ثم ترفع من الزيت وبعد نفاذ الكميه ترد للزيت مره أخري مع التقليب المستمر حتى يصبح لونها جميل ثم ترفع من الزيت وتقلب في شربات أو يوضع عليها صوص الشيكولاته اوسكر حسب الرغبه.

السعرات الحرارية للحلويات

الحلويات من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا لمذاقهما الشهي واللذيذ.



ورغم أن الحلويات والمكسرات يتمتعان بمذاق شهي و لذيذ إلا أن الإكثار من تناولهما قد يهدد صحتك و يعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي تكون في غني عنها بالأخص حلويات رمضان التي يؤدي الإكثار من تناولها إلي السمنة وارتفاع الكوليسترول.



وكشفت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن السعرات الحرارية لـ الحلويات والمكسرات لكل 100 جم.

-تين: 288 سعرا حراريا.

- مشمش: 169 سعرا حراريا.

- حبة قراصيا: 20 سعرا حراريا.

- حبة من التمر: 26 سعرا حراريا.

- كنافة بالقشطة: 345 سعرا حراريا.

- كنافة بالجبنة: 360 سعرا حراريا.

- قطائف بالقشطة مقلية: 545 سعرا حراريا.

- قطايف بالجوز مقلية: 340 سعرا حراريا.

- قطائف عصافيري: 200 سعر حراري.

- عثمانلية: 370 سعرا حراريا.

- بقلاوة بالفستق: 540 سعرا حراريا.

- بسبوسة أو هريسة باللوز: 530 سعرا حراريا.

- بسبوسة أو هريسة بالفستق: 520 سعرا حراريا.

- زلابية أو لقمة القاضي: 390 سعرا حراريا، لذاك انتبة لما تتناولة جيدا.