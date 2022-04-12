النطق بالحكم 19 أبريل.. مصير عاطل هتك عرض طفله فى حلوان وفقا للقانون

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، بجلسة 19 أبريل أولي جلسات محاكمة طالب لاتهامه بهتك عرض طفلة في حلوان.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

تفاصيل الواقعة

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.



وأوضح أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها "ش.ا.ا" بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عام ، بأن هتك عرضها بعد أن اوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بافشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما الغير الشرعية .



وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم اكره المجني عليها علي عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها علي إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط الكتروني خاصة للمجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدي علي المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واصطنع حسابا إلكترونيا عبر الفيس بوك ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر .