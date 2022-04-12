يوتيرن الحلقة 11.. ريهام حجاج تكتشف خيانة أيمن القيسوني مع نانسي صلاح

شهدت الحلقة 11 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it العديد من الأحداث، منها قيام شقيق يارا (محمود حجازي) بتطليق زوجته ( نانسي صلاح )، إذ مازالت الأخيرة تقوم بتحريض يوسف (أيمن قيسوني) علي زوجته .

فيما اكتشفت يارا ( ريهام حجاج ) خيانة زوجها ( أيمن قيسوني ) مع طليقه شقيقها ( نانسي صلاح ) بعدما شاهدتهما في غرفة النوم سويا.

الإفراج عن يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) من النيابة علي ذمة التحقيقات ، فيما قام شوقي (محمود حافظ) بالشهادة بان يارا كانت تقود السيارة .

أما سارة ( نانسي صلاح ) فطلبت الطلاق من زوجها وهددته في حال عدم تنفيذ ذلك سوف تبلغ النيابه بأنه وراء سرقة أموال المستشفي، إلا أنه رفض دفع أي أموال لها .



وجاءت احداث الحلقة التاسعة من مسلسل يوتيرن ملئية بالاحداث ، حيث قام يوسف ( أيمن القيسوني ) بابلاغ الشرطة عن زوجته يارا ( ريهام حجاج ) في حادثة صدمها لسيدة بالسيارة وتم القبض عليها .

أما سارة ( نانسي صلاح ) فقد قامت بالكذب علي يوسف بعدما اكدت له ان زوجته تخونه مع خالد ( كريم قاسم ) ، ثم قامت بطلب الطلاق من زوجها ( محمود حجازي )

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.