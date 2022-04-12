عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوتيرن الحلقة 11.. ريهام حجاج تكتشف خيانة أيمن القيسوني مع نانسي صلاح

يوتيرن
يوتيرن

شهدت الحلقة 11 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it العديد من الأحداث، منها قيام شقيق يارا (محمود حجازي) بتطليق زوجته ( نانسي صلاح )، إذ مازالت الأخيرة تقوم بتحريض يوسف (أيمن قيسوني) علي زوجته . 

فيما اكتشفت يارا ( ريهام حجاج ) خيانة زوجها ( أيمن قيسوني ) مع طليقه شقيقها ( نانسي صلاح ) بعدما شاهدتهما في غرفة النوم سويا.

الإفراج عن يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) من النيابة علي ذمة التحقيقات ، فيما قام شوقي (محمود حافظ) بالشهادة بان يارا كانت تقود السيارة .

أما سارة ( نانسي صلاح ) فطلبت الطلاق من زوجها وهددته في حال عدم تنفيذ ذلك سوف تبلغ النيابه بأنه وراء سرقة أموال المستشفي، إلا أنه رفض دفع أي أموال لها .


وجاءت احداث الحلقة التاسعة من مسلسل يوتيرن ملئية بالاحداث ، حيث قام يوسف ( أيمن القيسوني ) بابلاغ الشرطة عن زوجته يارا ( ريهام حجاج ) في حادثة صدمها لسيدة بالسيارة وتم القبض عليها .

أما سارة ( نانسي صلاح ) فقد قامت بالكذب علي يوسف بعدما اكدت له ان زوجته تخونه مع خالد ( كريم قاسم ) ، ثم قامت بطلب الطلاق من زوجها ( محمود حجازي )

 

بعد خيانة نانسي صلاح لصديقتها في مسلسل يوتيرن .. معايير الصداقة الحقيقية

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.

يوتيرن ريهام حجاج محمود حجازي الفنانة ريهام حجاج مسلسل يوتيرن art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

ترشيحاتنا

الاختيار 3..ما هي جماعة "جند الإسلام" التابعة للقاعدة والتي قضت عليها داعش؟

رامز موفي ستار.. صراخ عائشة بن أحمد بعد مشاهد الثعبان والتمساح| فيديو

بالقراءات العشر.. الجامع الأزهر يبث شعائر صلاة التراويح

موقع جول: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وبنزيما الأول

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

‎أمين البحوث الإسلامية: الطبيعة لا تصلح أن تكون العلة الموجِدة لهذا العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ