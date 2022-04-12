في واشنطن.. شكري يلتقي كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

التقى ⁧‫سامح شكري وزير الخارجية‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم في واشنطن، السفير ديڤيد ثورن كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.

يأتي ذلك في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، وفي ضوء حرص مصر للاعداد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الاطراف لتغير المناخ، في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وفي مستهل زيارته لواشنطن، شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.

وتناولر شكري في كلمته التي شارك بها عدة موضوعات في مقدمتها عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر و الولايات المتحدة، وكذلك رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، كما ناقش وزير الخارجية، دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الإثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقي شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة

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