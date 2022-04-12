أخبار التعليم.. اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تستقبل رئيس جامعة السوربون.. بمشاركة 750 طالبا.. الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تستقبل رئيس جامعة السوربون

في إطار تعزيز التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وجامعة باريس 1- السوربون الفرنسية، استقبل أ. د. محمود السعيد عميد الكلية في مكتبه، الدكتور كريستين نولودوك رئيس جامعة السوربون، ود. كاميل ساليزي نائب رئيس جامعة السوربون للعلاقات الدولية، في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والسادة المعاونين بالكلية.

بمشاركة 750 طالبا.. الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورة رمضانية |صور

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أعلنت خلاله عن تنظيم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية دورة رمضانية لعام 2022 للطلبة والطالبات على ملاعب المركز الرياضي للفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جامعة بني سويف: تزويد مجمع الاختبارات الإلكترونية بعدد 115 جهاز حاسب آلي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تزويد مجمع الاختبارات الإلكترونية بعدد 115 جهاز حاسب آلي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير الوحدة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.

أستاذ بالقومي للبحوث يشدد على ضرورة ممارسة الرياضة خلال رمضان

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه بدخول شهر رمضان الكريم يتوقف العديد من الناس عن ممارسة أنشطتهم الرياضية خشية الشعور بالإعياء أو العطش، فإذا كانت ممارسة الرياضة طوال العام هامة لسلامة وصحة الجسم فإن ممارسة الرياضة في رمضان أكثر أهمية، فهي عامل هام لرفع كفاءة الجسم ولياقته البدنية والصحية.

عباقرة جامعة أسيوط ينافسون على المراكز الاولى في الابتكارات بأمريكا

في أقل من شهر نجح طلاب جامعة أسيوط ، في الوصول للعالمية من خلال مشاركتهم في مسابقات دولية وأخرى محلية، بعد أن قاموا بتصميم طائرة بدون طيار وسيارة تسير دون قائد وروبوت يعمل بالمياه وغيرها من التصميمات، والتي نافست جامعات عالمية ومنها من حصد مراكز متقدمة ومنها ما ينافس حاليا بين الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية .

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الدمرداش

افتتح د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، عدداً من التطويرات بمستشفى الدمرداش الجامعي.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستقبل وفدا من مطرانية دير القديسة دميانة

استقبل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة في رحاب الجامعة اليوم وفدًا من الكنيسة برئاسة القمص ديسقورس شحاتة وكيل مطرانية دير القديسة دميانة، والقمص فيلبس سعد كاهن بدير القديسة دميانه، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك التهنئة بافتتاح الجامعة.