الكرملين يعلق على اعتقال سياسي بارز يوالي بوتين في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه شاهد الصور التي يظهر فيها السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك وهو محتجز، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه التعليق عليها.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال بيسكوف: "فيما يتعلق بميدفيدشوك، نعم لقد رأيت ذلك. ولكن لا أستطيع أن أقول أي شيء عن مدى صحتها".

وأكد أنه سيكون من الخطأ قول أي شيء حول هذا الموضوع دون وجود تأكيدات.

وأضاف: "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا، وتتم صناعة العديد من الأخبار الكاذبة، بشكل احترافي أو غير احترافي في أوكرانيا بمساعدة مساعدين دوليين، ولهذا فإن اعتبار هذه الأنباء حقيقية بشكل فوري هو شيء خاطئ".

ومنذ قليل، نشر جهاز الأمن الأوكراني على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأوليغارشي الروسي فيكتور مدفيدتشوك، أقرب حليف للرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، والذي كان مختبئًا منذ فراره من إقامته الجبرية في بداية غزو موسكو على كييف.

كشف الجهاز في سلسلة من التغريدات عن تفاصيل العملية الخاصة التي استهدفت القبض على المعارض الأوكراني الموالي لروسيا، قائلًا إن مدفيدتشوك كان يرتدي زي الجيش الأوكراني "للتمويه".

وقال رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا إيفان باكانوف: "يمكنك أن تكون سياسيًا مواليًا لروسيا وأن تعمل لدى الدولة المعتدية لسنوات.. ربما تختبئ من العدالة ويمكنك حتى ارتداء الزي العسكري الأوكراني للتمويه.. ولكن هل سيساعدك على الهروب من العقوبة؟".