نهضة بركان يصل القاهرة ويتوجه إلى برج العرب استعدادا لمواجهة للمصري

وصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل أن تتوجه مباشرة إلى برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي المصري في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى يعود اليوم الثلاثاء، فريق المصري، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على النادي الأهلي بهدف نظيف في لقاء الجولة 13 بالدوري العام.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل بإستاد برج العرب.

وأرسل مسؤولو النادي المصري خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب حضور 10 آلاف مشجع لمؤازرة الفريق البورسعيدي في مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء الأحد 17 أبريل الجاري، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.