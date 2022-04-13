دونات الدجاج بالمقادير والخطوات

يمكنك تحضير الدونات بطريقة سهلة وسريعة وبنكهة لذيذة إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى طريقة تحضير دونات الدجاج من الدجاج المفروم والبطاطا المسلوقة والبصل والجزر.

مكونات الدونات



طريقة عمل دونات الدجاج

إجمالي وقت الطهي25 دقيقة

وقت التحضير10 دقائق

وقت الطبخ15 دقيقة

حصص الوصفة2



مكونات دونات الدجاج

250 جم دجاج مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم (مفروم)

1 حبة بطاطس (مسلوقة)

1 بصلة (مقطعة)

أوراق الكزبرة (مفرومة)

1 جزرة (مبشورة)

1/8 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

1/8 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق بذور الكمون مسحوق الفلفل الأسودطحين لجميع الاستخدامات1 بيضة (مخفوقة)فتات الخبز



طريقة عمل دونات الدجاج



1. يؤخذ الدجاج والثوم وفتات الخبز والبطاطس المسلوقة والبصل المفروم جيدًا وأوراق الكزبرة والجزر المبشور ورقائق الفلفل الحار ومسحوق الفلفل الحار والملح ومسحوق بذور الكمون ومسحوق الفلفل الأسود في وعاء الخلاط و امزجي هذه المكونات .

2. تدهن صينية بالزيت وتشكل عجينة دونات الدجاج على شكل كرات مسطحة بالحجم العادي.

3.احتفظي بها في الفريزر لمدة 2-3 ساعات وتقطع حفرة في وسط تلك الكرات.

4.الآن اغمسي هذه الدونات في الدقيق متعدد الأغراض والبيض وفتات الخبز. واحتفظي بها في الفريزر مرة أخرى لمدة 1-2 ساعة.

5.بعد ذلك ، سخني الزيت في مقلاة واقلي دونات الدجاج. بمجرد أن تصبح مقرمشة وذهبية اللون ، قم بإزالتها وقدمها.