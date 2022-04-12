طبق غير تقليدي.. الدجاج بالأرز المكسيسكي

بطريقة سهلة وسريعة حضري الدجاج بالأرز المكسيسكي بوصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في مطبخك.. وفقا لموقع بولد سكاي الهندي إليك المقادير والخطوات.



إجمالي وقت الطهي 25 دقيقة

وقت التحضير 10 دقائق

وقت الطبخ 15 دقيقة



مقادير أرز الدجاج المكسيكي

5-6 قطع دجاج

1 كوب مرق دجاج

1/2 كوب أرز

1 جزرة مفرومة

1 بصلة مفرومة

1 حبة فليفلة مفرومة

5 حبات ثوم

1/4 كوب جبن

1 كوب صلصة

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

ملح حسب الذوق



كيفية صنع أرز الدجاج المكسيكي



1.سخني مقلاة وأضيفي قطع الدجاج واتركيها تطهى.

2.الآن ، أضيفي مرق الدجاج إليها والخضراوات الأخرى مثل الجزر والفاصوليا والذرة مع الصلصة ومسحوق الفلفل الأحمر وبعض الملح والفلفل وأتركيها لتغلي لدقائق .

3.نأخذ مقلاة أخرى ونضيف إليها البصل والثوم.

4. يضاف الأرز إليها وتقلب المكونات قليلاً.

.5.ضعي هذه الخلطة مع المرق وضعيها على الأرز وأتركيه على النار حتى ينضج.