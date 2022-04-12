يعد الدجاج المشوي بالزبادي والمستردة من الوصفات الشهية التى يمكن إعداد الفراخ بمذاق مميز ومختلف عن طرق الشواء التقليدية

نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي والمستردة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الدجاج المشوي بالزبادي والمستردة

دجاج

بصل

بطاطس

جنزبيل

زعتر طازج

زبادي

مستردة

ثوم

ثوم بودرة

بصل بودرة

خل

زيت زيتون

كركم

ملح

فلفل

طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي والمستردة

* في بولة ضعي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل الأسود

* افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل و قطعي البطاطس شرائح و ادهني صينية الفرن بالزيت ورصي عليها شرائح البطاطس

* احشي الدجاجة بخليط البصل واغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم افتحي الدجاجة بسكين حامية لتأخذ من التتبيلة

* ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية وضعي الدجاجة فوق شرائح البطاطس وادخليها فرن ساخن حتى تنضج وقدمى الدجاج المشوي مع شرائح البطاطس وطبق الأرز.