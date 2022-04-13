معلنة عن مكافأة مالية.. شرطة نيويورك تحدد مشتبها به في حادث بروكلين

أصدرت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة بشأن حادث إطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بمدينة نيويورك، محددة شخص بأنه "مهم" فيما يتعلق بالقضية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشرت شرطة نيويورك صورة للشخص وصفته بـ"المهم" في حادث إطلاق النار ببروكلين، ويدعى فرانك آر جيمس، 62 عامًا، مشيرة إلى إنهم يعرفون أنه استأجر سيارة U-Haul التي كانوا يبحثون عنها ومرتبطة بلهجوم.

وحسب المسؤولين، استأجر جيمس الشاحنة في فيلادلفيا، قبل يوم واحد من إطلاق النار، وقال جيمس إيسيج، رئيس المباحث في شرطة نيويورك: "نتطلع إلى تحديد ما إذا كان له أي صلة بحادث القطار".

وأضاف أنه تم العثور على مفتاح السيارة في مسرح الجريمة بمترو الأنفاق، لافتا إلى أن الشرطة ليس لديها أي شخص رهن الاحتجاز في الوقت الحالي على صلة بإطلاق النار.

كما أعلنت شرطة نيويورك عن مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات في القضية أو عن الجاني، حسب موقع "سي بي إس" الأمريكي.

وقالت "يُطلب من أي شخص لديه أي معلومات الاتصال بالخط الساخن الخاص بشرطة نيويورك لمكافحة الجريمة أو إرسال نصيحة عبر الموقع الخاص بنا أو عبر تويتر.. وتبقى جميع المكالمات سرية".

وكان حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، شهد أمس الثلاثاء، حادث إطلاق نار وتفجير قنبلة دخان داخل محطة مترو أنفاق ساعة الذروة الصباحية، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، من بينهم 10 جرحى أصيبوا بالرصاص.

وبدأت عملية مطاردة بعد أن هرب مطلق النار، الذي كشفت شرطة نيويورك مواصفاته، قائلة إن المنفذ أسود البشرة وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، ويبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، كما كان يرتدي زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي، إذ بدأ فعلته عندما أشعل قنبلة دخانية وألقاها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على المارة والركاب.