إجراء القرعة العلنية لفرق الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية|صور

أجريت القرعة العلنية، لإجراء الدورة الرمضانية الأولى فى نقابة المهندسين في الإسكندرية لكرة القدم الخماسية بمشاركة عدد كبير من شباب المهندسين ، فى نادى المهندسين بالإسكندرية .

وأبدى الدكتور هشام سعودى ،رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، سعادته لإطلاق الدورة الرمضانية الأولى وهو أولى نشاط للجنة الشباب فى مجلس نقابة المهندسين الجديد المنتخب .

وقال إن نقابة المهندسين بالإسكندرية سعيدة بمشاركة الشباب فى كافة الأنشطة المختلفة للنقابة فهى بيت كل المهندسين ، ووجود حب ومنافسة وروح طيبة.

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ومن جانبه قال المهندس محمد قبيصى ، رئيس لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن الدورة الرمضانية هى اولى أنشطة اللجنة وسيتم الإعلان عن أنشطة عديدة خلال الفترة المقبلة .

واضاف أن الأنشطة لن تقتصر على الأنشطة الرياضية والترفيهية فقط ولكن كافة الأنشطة المختلفة التى تهم الشباب على مستوى التدريب والتوظيف.

وقال المهندس أحمد محمود، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والمشرف على الدورة الرمضانية ، إن عدد كبير من الشباب شارك فى الدورة الرمضانية ووصل عددهم 175 مشترك .

واضاف إن عدد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية 25 فريق ويتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات والفائز سيخوض التصفيات.