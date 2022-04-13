والدها منعها 13 عامًا بسبب الوصاية.. بريتني سبيرز تعلن حملها الثالث

أعلنت المغنية بريتني سبيرز أنها حامل، بعد شهور من خروجها عن سيطرة والدها القانونية، وقرار الوصاية الذي دام 13 عاماً سيطر خلالها على العديد من جوانب حياتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت المغنية التي يتابعها 40 مليون شخص على موقع الصور “إنستجرام” إنها تستعد لإنجاب طفل من شريكها “سام”.

كما كشفت الفنانة البالغة من العمر 40 عامًا، ولديها ولدان ، أنها عانت من الاكتئاب أثناء حمل سابق، وفي يونيو من العام الماضي ، قالت للقاضي إن وصايتها منعتها من الزواج أو إزالة وسائل منع الحمل.

وأضافت في تصريحاتها السابقة، إنها أرادت الحفاظ على عائلتها الصغيرة مع سام، هو مدرب شخصي يبلغ من العمر 28 عامًا.

لكن شكل السيطرة القانونية المعروف باسم الوصاية، الذي أنشأه والدها في عام 2008 بعد أن عانت من أزمة صحية نفسية عامة ، يعني أنها لا تستطيع اتخاذ قراراتها الخاصة.

كانت قد تحدثت سبيرز ضد الوصاية في المحكمة العام الماضي ، قائلة إن الإجراء القانوني يشمل السيطرة على صحتها الإنجابية، ومن بينها وسائل منع الحمل.

وقالت للقاضي في وقت سابق: “في الأساس، هذه الوصاية تضرني أكثر مما تنفعني، أريد أن أكون قادرة على الزواج وإنجاب طفل، قيل لي الآن في الوصاية أنني لا أستطيع الزواج وإنجاب طفل”.

وقالت سبيرز في منشورها على إنستجرام، يوم الاثنين" إنها لن تخرج كثيرا من المنزل حتى لا يطاردها المصورون، وتابعت أن الحمل ربما يكون صعبا لأنها عانت سابقًا من اكتئاب الولادة، وهو المصطلح الطبي للاكتئاب الذي يحدث في أي وقت بين الحمل وحوالي عام بعد الولادة.