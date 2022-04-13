عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

والدها منعها 13 عامًا بسبب الوصاية.. بريتني سبيرز تعلن حملها الثالث

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

أعلنت المغنية بريتني سبيرز أنها حامل، بعد شهور من خروجها عن سيطرة والدها القانونية، وقرار الوصاية الذي دام 13 عاماً سيطر خلالها على العديد من جوانب حياتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت المغنية التي يتابعها 40 مليون شخص على موقع الصور “إنستجرام” إنها تستعد لإنجاب طفل من شريكها “سام”.

txt

ارتكبو 12 جريمة .. ضبط عصابة سرقة المساكن بالدقهلية

txt

قصة جريمة| عايزة طلبات رمضان وفوانيس للأولاد.. كلمات قتلت صاحبتها بالقليوبية

كما كشفت الفنانة البالغة من العمر 40 عامًا، ولديها ولدان ، أنها عانت من الاكتئاب أثناء حمل سابق، وفي يونيو من العام الماضي ، قالت للقاضي إن وصايتها منعتها من الزواج أو إزالة وسائل منع الحمل.

وأضافت في تصريحاتها السابقة، إنها أرادت الحفاظ على عائلتها الصغيرة مع سام، هو مدرب شخصي يبلغ من العمر 28 عامًا.

لكن شكل السيطرة القانونية المعروف باسم الوصاية، الذي أنشأه والدها في عام 2008 بعد أن عانت من أزمة صحية نفسية عامة ، يعني أنها لا تستطيع اتخاذ قراراتها الخاصة.

كانت قد تحدثت سبيرز ضد الوصاية في المحكمة العام الماضي ، قائلة إن الإجراء القانوني يشمل السيطرة على صحتها الإنجابية، ومن بينها وسائل منع الحمل.

وقالت للقاضي في وقت سابق: “في الأساس، هذه الوصاية تضرني أكثر مما تنفعني، أريد أن أكون قادرة على الزواج وإنجاب طفل، قيل لي الآن في الوصاية أنني لا أستطيع الزواج وإنجاب طفل”.

وقالت سبيرز في منشورها على إنستجرام، يوم الاثنين" إنها لن تخرج كثيرا من المنزل حتى لا يطاردها المصورون، وتابعت أن الحمل ربما يكون صعبا لأنها عانت سابقًا من اكتئاب الولادة، وهو المصطلح الطبي للاكتئاب الذي يحدث في أي وقت بين الحمل وحوالي عام بعد الولادة.

زواج الفن الفنانة إنجاب الإكتئاب اكتئاب الولادة اكتئاب بريتني سبيرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس فى استرداد الضريبة الجمركية

الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

عبد الجليل: إبراهيم عادل المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

حكم الزواج في شهر رمضان وهل يبيح الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

عروض هيونداي على سيارة سوناتا 2022 بالسعودية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ