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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء السيد: ثقة محمد صلاح شرف لي.. والـ 6 شهور اللى اشتغلتهم مع كيروش بـ 10سنين.. والفيديوهات المسربة لي نشرت دون علمي

ضياء السيد
ضياء السيد

ضياء السيد المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر

 الـ 6 شهور اللى اشتغلتهم مع كيروش بـ 10 سنين

ثقة محمد صلاح شرف لي.. وكيروش كان حابب وجودي بالمنتخب

ما أثير عن تدخل صلاح بالتشكيل غير صحيح

مشاهد الفيديوهات المسربة لي مجرد هزار ونشرت بدون علمي

 

حلّ ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، ضيفًا لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، وكشف عن العديد من التفاصيل الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

قال ضياء السيد "إنه كان هناك 2 محللين بجهاز المنتخب واحد مصري وواحد أجنبي، ودول من أكتر الناس اللى اشتغلوا في جهاز المنتخب منهم محمد شوقي قام بعمل رائع.

وتابع أن ثقة محمد صلاح فيا دي حاجة تشرفني، مؤكدًا أن صلاح  واحد من أحسن اللاعبين في العالم.

وقال  ضياء السيد  إن المدير الفني، هو الوحيد الذي له الحق في  اختيار اللاعيبة اللى هتسدد ضربات الجزاء، مؤكدا أنه على الرغم من الضغط الكبير الذي تعرض له صلاح بلقاء السنغال إلا أنه لديه احترافية كبيرة، مضيفًا أن كارلوس كيروش يستحق كل تقدير، فهو مدرب أكثر من محترف ويهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمباريات ويسأل عن كل اللاعبين.

 

 تدخل صلاح بالتشكيل غير صحيح


وقال المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، “إن ما يثار حول  أن محمد صلاح يتدخل في التشكيل الأساسي للمنتخب ويختار لاعبين معينين عار تماما من الصحة، فأنا اعرفه منذ مدة طويلة وكل المدربين الذين دربوه نفوا الكلام ده”.

وأضاف ضياء السيد أن محمد صلاح في بطولة أفريقيا، كان بيسأل اللاعيبة عن تسديد ركلات الترجيح، والترتيب.

 

وتابع ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن محمد شريف وطارق حامد لاعبين كبار، مؤكدًا أنه لا صحة بأن كارلوس كيروش كان يتم استبعادهم ببعض الأحيان، بتدخل من أعضاء جهاز المنتخب.

وأكد أن المدير الفني لديه رؤية فنية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية بتبقى مرنة ومحمد شريف وأفشة تم اختيارهما أكثر من مرة".

 

 كيروش يتصدر ترتيب من دربوا المنتخب خلال الفترة الأخيرة

 

وقال ضياء السيد، إن "هيكتور كوبر اشتغل مع مصر، ووصل لنهائي افريقيا، ووصل كأس العالم ، وادى أداء جيد مع منتخب مصر على الرغم من عدم تعاملى معه"، مضيفاً أن “كيروش يتصدر ترتيب المدربين خلال الفترة الاخيرة، وحسام البدري مدرب كبير وحقق نجاحات كبيرة مع النادي الاهلي وفترتة مكملتش”.
 

وحول ظلم كهربا قال ضياء السيد ، إن موسيمانى لم يظلم كهربا وانا ضد فكرة ان مدرب يظلم لاعباً، وأتمنى من كهربا أن يظهر قدرته، في الملعب.

وأشار إلى أن  رمضان صبحي لم يظلم نفسه، لأنه أكد في اكثر من مرة أنه صاحب القرار، لذا يتحمل تبعات قراره.
 

 مشاهد الفيديوهات المسربة مجرد هزار ونشرت دون علمي


قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن مشاهد الفيديوهات المسربة لي، كانت مجرد هزار، مؤكدا أن البعض استغل ذلك وقام بنشرها دون علمي، على الرغم من انها هزار، والـ 500 دولار مكافأه كانوا هزار مضيفاً  “انا مبزعلش من الفيديوهات دي عشان مفيش بطحة على دماغي”.

وتابع ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن تصريح شيكابالا لم يسئ، مؤكدا أن كارلوس كيروش لم يتحدث معي حول تلك التصريحات ، لافتاً إلى أن "شيكابالا كان في المنتخب في فترة كوبر وانا كنت موجود وخت الموضوع على سبيل الهزار".

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