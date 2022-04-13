ضياء السيد: ما أثير عن تدخل صلاح بالتشكيل غير صحيح.. فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، “إن ما يثار حول أن محمد صلاح يتدخل في التشكيل الأساسي للمنتخب ويختار لاعبين معينين عار تماما من الصحة، فأنا اعرفه منذ مدة طويلة وكل المدربين الذين دربوه نفوا الكلام ده”.

وأضاف ضياء السيد، خلال خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن محمد صلاح في بطولة أفريقيا، كان بيسأل اللاعيبة عن تسديد ركلات الترجيح، والترتيب.

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن "الموضوع ابسط من ان صلاح يختار.

وأشار ضياء السيد إلى أن وائل جمعة قدم استقالته لظروف خاصة بأسرته وكان شايف أنه لازم يسافر وانا مرتبط بالمدير الفتي الى أن قرر الاتحاد المصري انهاء العلاقة بالود".



