ضياء السيد: مشاهد الفيديوهات المسربة لي مجرد هزار ونشرت بدون علمي.. فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن مشاهد الفيديوهات المسربة لي، كانت مجرد هزار، مؤكدا أن البعض استغل ذلك وقام بنشرها دون علمي، على الرغم من انها هزار، والـ 500 دولار مكافأه كانوا هزار



وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “انا مبزعلش من الفيديوهات دي عشان مفيش بطحة على دماغي”.

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن تصريحات رضا عبد العال الأخيرة، بانه يمكن أن يدرب المنتخب الوطني، ولكن لو تم اختياره هدعمه".

وأشار ضياء السيد إلى ان "احمد مجاهد لم يهددنى بالاقالة ، وحتى لو قالهالي فكانت على سبيل النصيحة"

