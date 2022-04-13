الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس تعاقد اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، لتولي مهمة قيادة منتخب مصر، مبررًا أسباب اختياره.

وتابع إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، اختارنا مدير فني مصري بسبب الإنجازات الكبيرة التي حققها المدربين المصريين السابقين.

وأضاف شبانة، المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ طائلة ولم يحققوا بطولات مع المنتخب الوطني، باستثناء هيكتور كوبر الذي أهلنا لكأس العالم روسيا 2018".

وأكمل تصريحاته، المدرب المصري يستحق تجديد الثقة فيه في الفترة المقبلة، خصوصًا وأن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ستبدأ في يونيو المقبل، وكان من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي، حتى ولو كان الجهاز المساعد مصري".

وأتم الكومي، أود أن انتهز الفرصة للإشادة برد فعل الكابتن حسام حسن، على تولي إيهاب جلال مدير فني للمنتخب، وأرجو من الجميع الالتفاف حول منتخب مصر في الفترة المقبلة.