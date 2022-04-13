عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

صدى البلد

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس تعاقد اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، لتولي مهمة قيادة منتخب مصر، مبررًا أسباب اختياره.

وتابع إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، اختارنا مدير فني مصري بسبب الإنجازات الكبيرة التي حققها المدربين المصريين السابقين.

وأضاف شبانة، المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ طائلة ولم يحققوا بطولات مع المنتخب الوطني، باستثناء هيكتور كوبر الذي أهلنا لكأس العالم روسيا 2018".

وأكمل تصريحاته، المدرب المصري يستحق تجديد الثقة فيه في الفترة المقبلة، خصوصًا وأن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ستبدأ في يونيو المقبل، وكان من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي، حتى ولو كان الجهاز المساعد مصري".
وأتم الكومي، أود أن انتهز الفرصة للإشادة برد فعل الكابتن حسام حسن، على تولي إيهاب جلال مدير فني للمنتخب، وأرجو من الجميع الالتفاف حول منتخب مصر في الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس فى استرداد الضريبة الجمركية

الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

عبد الجليل: إبراهيم عادل المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

حكم الزواج في شهر رمضان وهل يبيح الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

عروض هيونداي على سيارة سوناتا 2022 بالسعودية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ