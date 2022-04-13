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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى أيام حياتي.. إيناس الدغيدي تستعيد ذكرياتها مع محمود عبدالعزيز ونجلاء فتحي|صور

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز ونجلاء فتحى وايناس الدغيدي

فتحت المخرجة إيناس الدغيدي دولاب ذكرياتها، واستعادت لحظة من الزمن جمعتها بالفنان محمود عبد العزيز والنجمة نجلاء فتحي، وشاركتهم للجمهور.


ونشرت إيناس الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلةً: "احلى ايام حياتي صداقتنا الجميلة".

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وكانت قد حلت المخرجة ايناس الدغيدي ضيفة في برنامج كلام الناس في رمضان وتحدثت عن العديد من اسرار حاتها الشخصية وعن سبب توقف برنامجها الجريئة .


وتحدثت "إيناس الدغيدي"، عن الفنان أحمد زكي، قائله: "كان صديقي جدا، وكان جاري وبيجي يقعد في البيت عندي"، لافته: "كان متعب في التصوير لأنه كان بيكون قلقان ومتوتر".


وقالت "إيناس الدغيدي"،: "كنت بشتغل وبصرف على نفسي، وعملت لنفسي كارير علشان أصرف على نفسي"، مؤكده: "محدش صرف عليا حتى وأنا متجوزه أي حاجة رفاهية كنت أنا اللي بشتريها".

 

المخرجة إيناس الدغيدي تستعيد ذكرياتها محمود عبد العزيز نجلاء فتحي محمود عبد العزيز ونجلاء فتحى وايناس الدغيدي احلى ايام حياتي

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