مادلين مطر تستمتع بوقتها مع أصدقائها في دبي | شاهد

شاركت الفنانة مادلين مطر، متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مادلين مطر، فى دبى، برفقة مجموعة من اصدقائها مرتدية توب تايجر ونسقت عليه قفطان اسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على أكتافها بطريقة ناعمة تبرز جمالها.



وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.



يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.



