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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صوت من السماء .. كل ماتريد معرفته عن الشيخ محمود خليل الحصري | فيديو

الشيخ محمود خليل
الشيخ محمود خليل الحصري

استعرض برنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية “صدى البلد” تقريرًا عن الشيخ محمود خليل الحصري وهو من أبرز الأسماء في مدرسة التلاوة صاحب الصوت الملكي والمُلقب بـ صوت السماء .
 

تقدم الشيخ محمود خليل الحصري بطلب من أجل العمل في الإذاعة القرآن المصرية 1944 وبالفعل خاض الامتحان الخاص بالالتحاق ونجح فيه بتفوق ومن ثم تم اعتماده في العمل كقارئ في الإذاعة المصرية وكانت أول قراءة تم إذاعتها له على الهواء مباشرة في 16 نوفمبر 1944.


عُرف الشيخ الحصري بصوته المميز، حيث يتمتع بحلاوة الصوت وعذوبته ويعد من أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي ويرجع إليه الفضل في تسجيل القرآن الكريم مرتلًا، وهو أول من قام بتسجيل القرآن الكريم.

 

و قام الحصري بزيارة عدد كبير من الدول و تلى فيها القرآن الكريم، فزار معظم الدول الإسلامية وعددًا من الدول الغربية، ويعد الشيخ الحصري هو أول من تلى القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي وأذن لصلاة الظهر في مقر الأمم المتحدة .

 

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