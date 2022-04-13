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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكرانية عن استسلام الجنود في ماريوبول: ليس لدينا أي معلومات

استسلام الجنود في
استسلام الجنود في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها لا تمتلك أي معلومات حول استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم  أكدت  وزارة الدفاع الروسية الروسية أن أكثر من ألف عنصر في مشاة البحرية الأوكرانية نزعوا السلام واستسلموا لقواتها وجمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "في محيط مصنع الصلب باسم إيليتش في مينة ماريوبول، نتيجة للتقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية ووحدات شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، نزع 1026 عسكريا أوكرانيا من لواء مشاة البحرية الـ36 السلاح طوعا واستسلموا".

وأشار المتحدث إلى أن بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين 162 ضابطا و47 امرأة، مؤكدا أن 151 مصابا من هؤلاء تلقوا المساعدة الطبية الأولية في الموقع ثم نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير 4 مروحيات أوكرانية في مطار ميرجورود العسكري، بالإضافة إلى تدمير مستودعين كبيرين للمدفعية الصاروخية للقوات الأوكرانية في منطقتي سادوفويه وتشودنوف.

وقد صرح نائب وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، بأن قتالا عنيفا يجري في المناطق الشرقية من البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه لن يتم فتح ممرات إنسانية اليوم بسبب خطورة الأوضاع.

وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر للمدنيين العودة للمناطق المحررة ومن بينها كييف.

وقال إن روسيا لا تزال تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، محذرا من أن هناك خطرا كبيرا من استخدام روسيا للسلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية القوات الروسية باستخدام "مواد كيميائية" لإخراج الجنود الأوكرانيين منها.

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