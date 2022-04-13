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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

وزير الإسكان يكشف آخر أعمال التطوير بـ منطقة مثلث ماسبيرو.. فيديو

مشروع تطوير منطقة
مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

عرضت فضائية "تن"، مقطع فيديو يرصد آخر تطورات مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خلال شهر إبريل.
 

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.
 

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - جيم - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.
وجدير بالذكر، أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت تعد إحدى المناطق العشوائية " غير الآمنة " داخل محافظة القاهرة التي تقوم الدولة حالياً بتطويرها، ويجري بها تنفيذ مشروع الإسكان البديل لمن وافق من أهالي المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

منطقة مثلث ماسبيرو مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع الأبراج

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