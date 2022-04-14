بنسبة 14.7%.. نمو الصادرات الصينية خلال شهر مارس

نمت الصادرات الصينية بشكل سنوي خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالعام السابق بأكثر من التوقعات، رغم التداعيات الناجمة من تفشي جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم أن الصادرات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر14 في المئة سنويًا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13 في المئة، مشيرة إلى تراجع الواردات بنسبة 0.1 في المئة سنويًا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 8 في المئة خلال مارس الماضي.



وحققت الصين خلال الشهر الماضي فائضًا تجاريًا بقيمة 47.38 مليار دولار، خلافًا للتوقعات التي حددت الفائض بقيمة 22.4 مليار دولار.

وبينما تواصل الولايات المتحدة النظر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا لضرب اقتصادها، أعربت الصين عن تحفظاتها ضد العقوباتالنقدية الأمريكية على موسكو وادعت أنه سيتعين على العالم دفع ثمن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودعت كذلك إلى تجنب مثلهذا الوضع من خلال معارضة العقوبات.

وفي تقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: "الولايات المتحدة قوةكبرى وتتحمل مسؤولية خاصة في مراعاة قواعد النظام الاقتصادي العالمي والحفاظ على استقراره".

الصين تنتقد العقوبات الأمريكية

ومضى الدبلوماسي الصيني كذلك إلى القول إن الحكومة الأمريكية ستصحح "أخطائها السابقة" في الوقت المناسب وتركز تركيزها علىمساعدة مفاوضات السلام بين الدول المتحاربة. أكد تشاو كذلك أن "الحرب والعقوبات ليست الخيارين الوحيدين" لحل الصراع المستمر.

ومن المهم ملاحظة أن الصين كانت متسقة مع موقفها المتمثل في معارضة العقوبات الأمريكية كما في العديد من المناسبات السابقة، فقدادعت علنا أن الولايات المتحدة كانت راضية عن إثارة الحرب في أوروبا.

وفي السابق، ألمحت الصين إلى أن الدول التي تختلف وجهات نظرها بشأن العقوبات عن وجهات نظر الولايات المتحدة ستضطر إلى دفع"الثمن".

ومع ذلك، فإن تصاعد العقوبات لن يساعد في تخفيف الوضع، ولكنه سيخلق مشاكل جديدة في العالم الذي يكافح مع الوباء.

على سبيل المثال، ارتفع سعر الطاقة في أوروبا مؤخرا إلى مستوى قياسي، وبدأ السكان في العديد من البلدان في دفع أسعار أعلىللكهرباء والتدفئة والنقل والغذاء وبعض الضروريات اليومية. أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم هم بلدان نامية ذات أسس اقتصاديةضعيفة.

وقال ليجان، إن "تنميتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي تعرضت لتهديد شديد، مما يهدد بالاضطرابات السياسية".

واوضحت الصين، أنه "يجب على الولايات المتحدة التفكير في دورها غير الشريف في الحرب"

وقبل يومين، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على تحمل المسؤولية عن الصراع الروسي الأوكراني المستمر، ونصح الناتو بمواكبة اتجاه "السلام والتنمية والتعاون"، كما طلب منهم اتخاذ "إجراءات ملموسة لحماية استقرار السلام الإقليمي والعالمي".

وقال: "نعتقد أن عقلية المواجهة ومنطق العقوبات الأحادية الجانب عفا عليها الزمن. يجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤوليات المقابلةوالتفكير بجدية في دورها غير الشريف في الأزمة الروسية الأوكرانية. كإرث من الحرب الباردة، يجب على الناتو اتباع اتجاه العصر، ومواكبةاتجاه السلام والتنمية والتعاون، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".