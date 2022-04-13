بولندا: اللاجئين الأوكرانيين يبدؤون في العودة إلى وطنهم

قال بافيل شيفرنيكر، نائب وزير الداخلية البولندي، إن عدد اللاجئين من أوكرانيا الذين يعبرون الحدود الأوكرانية البولندية انخفض بشكل كبير، وبدأ بعضهم في العودة إلى وطنهم.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قال شيفرناكر في إفادة صحفية: “يعبر ما يصل إلى 140 ألف شخص الحدود كل يوم، واليوم يتم عبور الحدود البولندية الأوكرانية بما يزيد أو ينقص عن 30 ألف شخص يوميًا".

وبحسب قوله، سُجلت "زيادة طفيفة" في الحركة من بولندا إلى أوكرانيا .

وفي وقت سابق، ذكرت خدمة الحدود البولندية أن حوالي 2.7 مليون لاجئ وصلوا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.