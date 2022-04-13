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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يطلق مبادرة "ألف دعوة إفطار" يوميًّا للطلاب الوافدين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يعلن الجامع الأزهر عن اطلاق مبادرة "إفطار للطلاب الوافدين" بمناسبة شهر رمضان الكريم داخل الجامع الأزهر الشريف، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف .

 

وسينظم الجامع الازهر ألف دعوة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، على أن يكون التقديم للحصول على دعوات الإفطار من خلال التسجيل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط بالأسفل، حيث يحصل كل طالب على دعوة واحدة للإفطار داخل الجامع بعد التسجيل.

 

وحدد الجامع الازهر ضوابط التقديم لـ "دعوات الإفطار" وهي كالتالي:

1-ضرورة التسجيل المسبق على رابط التقديم.

2-يتم فتح باب التسجيل بشكل يومي حتى اكتمال عدد دعوات الإفطار اليومية "ألف دعوة".

3-ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل، وإحضار إثبات الهوية.

4- لا يعتد إلا برقم تسجيل واحد لكل شخص، ولا يسمح باصطحاب مرافقين.

5- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور والتعاون مع القائمين على المشروع.

مع العلم أن التسجيل سيتم بشكل يومي ولن يسمح بالحضور لغير المسجلين نظرا لمحدودية الدعوات.

 

رابط التسجيل 

https://service.azhar.eg/Services/eftar

شيخ الأزهر ا أحمد الطيب مبادرة إفطار للطلاب الوافدين ألف دعوة إفطار الجامع الازهر

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