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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر والجهاز المعاون

إيهاب جلال
إيهاب جلال

 أعلن مسئولو اتحاد كرة القدم رسميا التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز ، لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم فسخ التعاقد معه بعد فشله في مهمة التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة أمس ، وتم اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للفراعنة ، بعد حصوله على أغلب أصوات أعضاء الجبلاية رغم وجود معترضين على القرار وعلى رأسهم الثنائي خالد الدرندلي وحازم إمام .

ولعب جمال علام رئيس اتحاد الكرة، دورا كبيرا في تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر، بعد أن أصر على اختياره رغم اعتراض حازم إمام عضو المجلس، والذي كان يتمسك بمدرب أجنبي يقود الفراعنة ، وعرض علام وجهة نظره في اختيار جلال أمام المجلس ،وهو ما أدى إلى تأييده من قبل عدد من الأعضاء الأخريين ، وتم التصويت لصالح إيهاب جلال .

ويمتد عقد إيهاب جلال، إلى عامين مقبلين دون وجود أي شروط جزائية بين الطرفين ، ووافق إيهاب جلال على تخفيض راتبه لتدريب منتخب مصر عن ما يحصل عليه الآن مع بيراميدز في ظل رؤيته، بأن تدريب المنتخب حلم كبير بالنسبة له ، بالإضافة إلى أن التعاقد سيبدأ بشكل رسمي بداية من شهر مايو المقبل .

ويضم الجهاز الفني لإيهاب جلال في منتخب مصر كلا من محمد شوقي مدرب مساعد وعصام الحضري مدرب حراس مرمى ، وجاري ضم مدرب عام ومحلل أداء أخر بالإضافة إلى استمرار الطاقم الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وقال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، إنه يشعر بالفخر الشديد لاختياره لمهمة قيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على صعوبة المرحلة، ولكنه في ذات الوقت يثق في لاعبي المنتخب وفي رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الصادقة في النهوض، بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري، مؤكدا شكره العميق وامتنانه لكل أفراد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام على اختياره.

ووجه إيهاب جلال، خالص شكره وامتنانه لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز ومجلس إدارته والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، لدعمهم له في تولي القيادة الفنية للمنتخب، رغم ضيق الوقت وارتباطات الفريق المتوالية محليا وقاريا، مشيرا إلى أنه يعتز بكل منظومة النادي، وسعيد للغاية بالفترة التي قضاها داخل جدرانه مع إدارة محترفة ولاعبين على أعلى مستوى ومتمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

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