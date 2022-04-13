عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. حاتم صلاح يكشف كواليس شخصية نفادي في "الكبير أوي"

مفادي
مفادي

حقق الفنان حاتم صلاح، نجاحا  كبيرا بتقديمه شخصية “نفادي” في مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس، حيث احبه الجمهور.

مفادي

قال الفنان حاتم صلاح، في تصريح لـ “صدى البلد”: “إحنا كنا عاملين زى فريق المسرح او فريق الكورة كله بيشتغل عشان المسلسل يجيب جون، فنانين كبار كلهم انا من معجبينهم بقيت بشتغل معاهم، ومخرج عظيم بكاست إخراجه عاملين جو حلو ومساعد الممثلين إنهم يعملوا كوميديا تضحك”.

بعد نهاية لعبة السبيط.. أحمد مكي يستعين بـ حزلقوم في الكبير أوي

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

وتابع قائلاً: “أحمد مكي كابتن الفريق انسانياً وفنيًا، و اختيار لوك الكاركتر الخاص بي كان للمخرج أحمد الجندى، وفى النهايه لو فى اى نجاح هو توفيق من عند ربنا واتمنى ان يستمر المسلسل في نجاحه وان يكون سبب في ادخال البهجة والسرور على قلوب الناس”.

مفادي

يذكر أن يشارك أحمد مكي في الكبير أوي بشخصيتين أساسيتين هما الكبير أوي وجوني، ويعود حزلقوم من آن لآخر بمشكلاته الخاصة التي يورط شقيقيه فيها ثم يختفي مرة أخرى. 

عاد حزلقوم هذه المرة مع نسخته الصغيرة وهو ابنه أو Mini me كما وصفه، ويحاول البحث عن والدة ابنه، واختار هجرس لمساعدته في هذه الرحلة. 

حاتم صلاح الفنان حاتم صلاح الكبير أوى مكى احمد مكي حزلقوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

موضوعات متعلقة

ملك بدوي تتعاون مع آسر ياسين في مسلسل “سوتس”

سائق عائلة أبو الهنا يكشف تفاصيل الحادثة بـ راجعين يا هوى

لأول مرة .. صلاح عبدالله مذيع تليفزيوني في يجعله عامر

دنيا تانية الحلقة 11.. ليلى علوي تكتشف حقيقة حادث السيارة

فاتن أمل حربي الحلقة 11 .. شريف سلامة يطلب من نيللي كريم الرجوع له

الكبير أوي الحلقة 11 .. محاولات لمعرفة والدة نجل حزلقوم

دنيا تانية الحلقة 10.. والدة ليلى علوي تطرد مي سليم من المنزل

فاتن أمل حربي الحلقة 10 .. رفض دعوى نيللي كريم ضد شريف سلامة

ترشيحاتنا

مضربتهاش.. حميد الشاعري: مسؤولة إعلامية اشتغلت معايا عملت لي محضر |فيديو

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مرشحة الرئاسة الفرنسية: شبه جزيرة القرم جزء من روسيا

الخارجية: ندين التصعيد في القدس ونرفض أي تحرك لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال رمضان

حمو بيكا: "أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في"موفي ستار" |فيديو

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح ليلة 13 رمضان من الجامع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ