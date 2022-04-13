خاص.. حاتم صلاح يكشف كواليس شخصية نفادي في "الكبير أوي"

حقق الفنان حاتم صلاح، نجاحا كبيرا بتقديمه شخصية “نفادي” في مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس، حيث احبه الجمهور.

مفادي

قال الفنان حاتم صلاح، في تصريح لـ “صدى البلد”: “إحنا كنا عاملين زى فريق المسرح او فريق الكورة كله بيشتغل عشان المسلسل يجيب جون، فنانين كبار كلهم انا من معجبينهم بقيت بشتغل معاهم، ومخرج عظيم بكاست إخراجه عاملين جو حلو ومساعد الممثلين إنهم يعملوا كوميديا تضحك”.

وتابع قائلاً: “أحمد مكي كابتن الفريق انسانياً وفنيًا، و اختيار لوك الكاركتر الخاص بي كان للمخرج أحمد الجندى، وفى النهايه لو فى اى نجاح هو توفيق من عند ربنا واتمنى ان يستمر المسلسل في نجاحه وان يكون سبب في ادخال البهجة والسرور على قلوب الناس”.

مفادي

يذكر أن يشارك أحمد مكي في الكبير أوي بشخصيتين أساسيتين هما الكبير أوي وجوني، ويعود حزلقوم من آن لآخر بمشكلاته الخاصة التي يورط شقيقيه فيها ثم يختفي مرة أخرى.

عاد حزلقوم هذه المرة مع نسخته الصغيرة وهو ابنه أو Mini me كما وصفه، ويحاول البحث عن والدة ابنه، واختار هجرس لمساعدته في هذه الرحلة.