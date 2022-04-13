برفقة مكي.. أسماء جلال في كواليس "الكبير اوي6"

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال في الصورة من كواليس تصوير مسلسل “الكبير اوي ٦”، برفقة الفنان أحمد مكي و الفنان محمد سلام.

واستعان الفنان أحمد مكي بشخصيته الكوميدية الشهيرة “حزلقوم” في حلقات الموسم السادس من الكبير أوي، بعد انتهاء حلقات لعبة السبيط التي وقع فيها ضحية جوني وعمته الكبيرة فحت.

وأشاد الجمهور بعودة ظهور شخصية حزلقوم في الكبير أوي، ووصفه البعض بأنه أحد أفضل الشخصيات التي قدمها أحمد مكي على مدار مشواره، التي قدمها من قبل في فيلم “لا تراجع ولا استستلام”، واستعان بها في عدد من مواسم الكبير أوي.

يشارك أحمد مكي في الكبير أوي بشخصيتين أساسيتين هما الكبير أوي وجوني، ويعود حزلقوم من آن لآخر بمشكلاته الخاصة التي يورط شقيقيه فيها ثم يختفي مرة أخرى.