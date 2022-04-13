الاختيار 3 الحلقة 12.. تسجيل جديد لخيرت الشاطر يكشف علاقة الجماعة بحماس وإسرائيل

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل الاختيار 3، تسجيل جديد للقيادي الإخواني خيرت الشاطر يقول فيه إنه تواصل مع خالد مشعل القيادي في حماس وطلب منه رفض زحف المصريين على الحدود لدعم القضية الفلسطينية ضد هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خيرت الشاطر إنهم ليسوا في حرب مع إسرائيل، ولا يريدون أي زعزعة للأوضاع:" النهارده لما الشعب قال عاوز يروح للحدود مع إسرائيل قلنا له لأ.. مش عاوزين فوضى في البلد .. ده ضد مصالحنا.. احنا مش في حرب مع حد".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.