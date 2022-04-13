وقعوا لها في سجل الحضور ومنحوها كافة الامتيازات.. إحالة 12 مسؤولاء بالتعليم للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام إدارة كرداسة التعليمية و12 مسؤولًا بإدارة البدرشين التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من مارس 2016 حتى يوليو 2018



أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين بوصفهم الوظيفي وبجهة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وكشفت التحقيقات، أن مدير عام إدارة كرداسة التعليمية خلال فترة عمله مديرًا لتعليم البدرشين وافق على ندب موظفة "المحالة الثانية" كعضو فني بتوجيه اللغة الإنجليزية بالإدارة رئاسته دون العرض على مدير الشئون المالية والإدارية.



وتبين من أوراق القضية، أن المحالة كاتبة بمدرسة أبو رجوان القبلي الإعدادية لم تنفذ العمل المكلفة به وفقًا لخطط الإدارة وتقاضيها الراتب دون وجه حق مقدر بمبلغ 26 الف جنيه، ولم تسلم إخلاء طرفها المحرر من مدرسة أبو رجوان إلى شئون العاملين بالإدارة التعليمية مما ترتب عليه عدم تحرير إقرار إستلام العمل



وأعد عادل موجه أول لغة إنجليزية بإدارة البدرشين التعليمية مذكرة لندب زوجته المحاله إلى ديوان إدارة البدرشين، وقام بتحرير خطط وهمية لها مع تكليفها بالعمل كموجه مقيم بالمدارس أثناء إمتحانات النقل بنصف ونهاية العام الدراسي



ووقعت مديرة شئون العاملين بإدارة البدرشين

على مذكرة توجيه اللغة الإنجليزية بندب المحالة الثانية بديوان الإدارة التعليمية بدلًا من مدير شئون العاملين رغم عدم إختصاصها



وجاء بأوراق القضية أن مسؤول دفتر الحضور والإنصراف بإدارة البدرشين التعليمية أدرج إسم المحالة الثانية كعضو في توجيه اللغة الإنجليزية بسجل الحضور والإنصراف رغم عدم قيامها بتحرير إقرار قيامى بالعمل، ووقع لها بسجل الحضور والإنصراف بالمخالفة للتعليمات.



وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أن مسئول بقسم شئون العاملين وموظف بالشئون المالية والإدارية بإدارة البدرشين التعليمية لم يتخذا ثمة إجراء حيال المحاله رغم عدم حضورها للتوقيع بسجل الحضور والإنصراف.



وقام رئيس قسم التوريدات بإدارة البدرشين بالتوقيع للمحاله بسجل الحضور والإنصراف بدلًا منها، وأهمل مدير مدرسة أبو رجوان قبلي الإعدادية في متابعة أعمال سكرتيرة المدرسة مما ترتب عليه إستمرارها في تحرير إستمارات راتب وحافز رانيا عبد الستار بدون وجه حق.

وحررت سكرتيرة مدرسة أبو رجوان قبلي الإعدادية إستمارات راتب وحافز للمحاله شهريًا مما ترتب عليه صرفها مبالغ مالية دون وجه حق.

وأهملت موجه مالي وإداري بإدارة البدرشين التعليمية في الإشراف على أعمال سكرتيرة مدرسة أبو رجوان مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لرانيا دون وجه حق، وأهملت في متابعة مسئولي سجل الحضور والإنصراف بالإدارة التعليمية مما ترتب عليه عدم مراجعة الخطط والتأكد من صحتها وتدوين إسم رانيا بسجل الحضور والإنصراف.

وتضمن تقرير الإتهام أن الموجهتين الماليتين بإدارة البدرشين التعليمية أهملا في الإشراف والمتابعة على مسئولي سجلات الحضور والإنصراف بالإدارة التعليمية مما ترتب عليه عدم مراجعة الخطط والتأكد من صحتها وتدوين إسم المحاله بسجل الحضور والإنصراف.