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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس  14-4-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1,166 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,020 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 874 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 680 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  36,467 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,208 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,172,571 جنيه.

سعر بيع الذهب

وبالنظر إلى سعر بيع الذهب في مطلع يناير 2022 وسعر بيع الذهب يوم 14 أبريل من نفس العام، أي بعد 100 يوم من العام الجاري، نجد زيادة هائلة في سعر بيع الذهب حيث لامست أسعار المعدن الأصفر مستويات تاريخية خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وكشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، سر التذبذب في اسعار الذهب ومفاجأة عن الأسعار في العيد، وقال ميلاد في تصريحات تلفزيونية له، أن سعر الذهب مرتبط بأسعار الدولار وموجة الغلاء العالمية مثل أي سلعة".

وأوضح هاني ميلاد: "وارد ان تكون هناك زيادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حسب كل المؤشرات التي تؤكد ذلك الامر كله عرض وطلب خاصة في الأعياد بسبب الخطوبات والجواز".

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