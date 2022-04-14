عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هندرسون: نسعى للوصول إلى نهائي دوري الأبطال من بوابة فياريال

هندرسون
هندرسون

أكد قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون على ضرورة مواصلة العمل من الفريق من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا .

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة فياريال، حيث فاز الريدز في الذهاب بنتيجة 3-1، وتعادل إيابا بنتيجة 3-3.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: “أعتقد أننا كنا نرغب في تقديم أداء أفضل ولكني شعرت أننا بدأنا بشكل جيد، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول".

وأضاف: "لقد قدمنا أداءً جيدًا ولكننا نشعر بخيبة أمل من الأهداف التي استقبلناها، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، أردنا أن نقدم كل شيء، والأهم أننا تأهلنا".

وفيما يتعلق بمواجهة فياريال في نصف النهائي، قال: "لقد تأهلوا على حساب فرق جيدة، إنه فريق جيد جدًا وستكون مواجهة صعبة، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لتقديم كل شيء ونأمل أن نتمكن من التأهل إلى النهائي".

واختتم هندرسون تصريحاته: "نريد أن نبذل قصارى جهدنا في كل مسابقة، نريد أن نعطي دفعة كبيرة للتنافس في كل منها".

قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون دوري ابطال أوروبا فياريال نصف النهائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 سيارة إطفاء.. انفجار خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

انفجار خط غاز.. الحماية المدنية تنقذ مدينة نصر من كارثة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إخماد حريق مدينة نصر

بالرابط.. الأوقاف تعلن عن المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات| شروط وضوابط

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو للمساعدات العسكرية

بعد السيطرة على الحريق.. التحريات: حفار وراء كسر خط غاز مدينة نصر

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

التحريات: لا إصابات أو ضحايا في حريق خط غاز مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ