هندرسون: نسعى للوصول إلى نهائي دوري الأبطال من بوابة فياريال

أكد قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون على ضرورة مواصلة العمل من الفريق من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا .

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة فياريال، حيث فاز الريدز في الذهاب بنتيجة 3-1، وتعادل إيابا بنتيجة 3-3.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: “أعتقد أننا كنا نرغب في تقديم أداء أفضل ولكني شعرت أننا بدأنا بشكل جيد، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول".

وأضاف: "لقد قدمنا أداءً جيدًا ولكننا نشعر بخيبة أمل من الأهداف التي استقبلناها، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، أردنا أن نقدم كل شيء، والأهم أننا تأهلنا".

وفيما يتعلق بمواجهة فياريال في نصف النهائي، قال: "لقد تأهلوا على حساب فرق جيدة، إنه فريق جيد جدًا وستكون مواجهة صعبة، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لتقديم كل شيء ونأمل أن نتمكن من التأهل إلى النهائي".

واختتم هندرسون تصريحاته: "نريد أن نبذل قصارى جهدنا في كل مسابقة، نريد أن نعطي دفعة كبيرة للتنافس في كل منها".