محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع التعديات بشبرا الخيمة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة وإزالة التعديات وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة العامة بما يحقق بيئة نظيفة وصحية تليق بالمواطنين وتُلبي تطلعاتهم.

وشملت الجولة المرور بعدد من شوارع الحي من بينها شارع ١٥ مايو وشارع السادات حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإزالة تراكمات القمامة على الفور بالجزيرة الوسطى بشارع ١٥ مايو كما تم ضبط سيارة ربع نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات بالشارع وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة مع التشديد على ضرورة تواجد موظفي الحي على مدار الساعة بنظام النوبتجيات لرصد أي تجاوزات أو إلقاء مخالفات بنطاق الحي.

كما لاحظ المحافظ أثناء مروره بشارع السادات وجود قاعة أفراح تحت الإنشاء ووجه بإيقاف الأعمال الجارية وفحص التراخيص وإجراءات السلامة مع مراجعة باقي القاعات الموجودة على امتداد الشارع.

وفي سياق متصل دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بالقواعد وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

وأكد محافظ القليوبية أن الجولات الميدانية المفاجئة ستظل مستمرة بجميع المدن والأحياء في إطار نهج واضح يستهدف المتابعة المباشرة ورصد أوجه القصور ومعالجتها على الفور مشددًا على أن الحفاظ على النظافة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي المجتمعي والانضباط الكامل في التعامل مع المرافق العامة.